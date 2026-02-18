"Ahora me tienen que cesar ellos"
El DAO dice que renunció para no perjudicar el "buen nombre" de la Policía
"En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia", afirma José Ángel González
EP
El exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha asegurado que renunció en cuanto tuvo constancia de la denuncia interpuesta contra él por presunta agresión sexual, para no perjudicar el "buen nombre" del Cuerpo y para defenderse "en condiciones".
"En el momento en que me enteré de la querella, automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional. Y, además, para poder defenderme en condiciones", ha expresado en sus primeras declaraciones tras dejar el cargo, emitidas este miércoles por 'Y ahora Sonsoles' de 'Antena 3'.
González presentó su dimisión este martes, renunciando al cargo como máximo mando de la Policía Nacional tras la decisión del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid de citarle como investigado al admitir una querella por un presunto delito de agresión sexual cometido contra una subordinada.
El ex DAO ha precisado que no se ha tratado de un cese, sino de una renuncia propia que formalizó por escrito. "Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié, lo hice por escrito, además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía", ha defendido.
- Adiós a una costumbre histórica en España: la Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro
- El grupo de folclore aragonés que se despide tras más de 40 años en activo: 'Aunque las luces de un escenario se apaguen...
- La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los agricultores detenidos por los disturbios de La Aljafería
- Zaragoza contará con un vuelo chárter para las Fiestas del Pilar 2026 a un país de Oriente Medio
- Enrique de Teresa, padre de la Torre del Agua y encargado de su renovación: 'Casi siento incredulidad por haber diseñado este espacio
- Lo que dice la normativa sobre el polémico penalti señalado en contra del Real Zaragoza en León: 'no tiene recorrido
- Aragón tiene todas las miradas puestas en la crecida del Ebro tras el paso de la borrasca Oriana
- El Gobierno de España desiste del plan que iba a acabar con la plaza del Laurel de Torrero pero se compromete a construir 64 viviendas públicas