Sánchez ironiza sobre las críticas de Felipe González: “El titular sería al revés, que apoya alguna de las cosas que haga este Gobierno”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no dudó este miércoles desde Nueva Delhi (India) en responder con ironía a las críticas que le dedicó recientemente el expresidente Felipe González tras los últimos resultados electorales del PSOE en Extremadura y Aragón. "Lleva, en su posición, manifestándola desde hace ya unos cuantos años" y agregó con cierta ironía: "no sé dónde está el titular, el titular sería al revés: Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este Gobierno".

En rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo alejó cualquier intención de apartar a González del PSOE: ""Estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista". Tras estas palabras, y con media sonrisa picarona, añadió que eso "será lejano porque me voy a volver a presentar". Respondía así a la decisión que avanzó el expresidente de no votar al PSOE - aseguró que votaría "en blanco"- si Pedro Sánchez volvía a ser el candidato. También minimizó el saludo entre ambos este martes en el Congreso en el acto por la Constitución a que estaban "en una fila".

Hablando de elecciones, el jefe del Ejecutivo se pronunció sobre los recientes comicios autonómicos en Extremadura y Aragón donde el PSOE sufrió un "batacazo", como lo llegaron a definir desde Ferraz. "Creo que tenemos que analizar exactamente por qué [su electorado] no acude a votar", compartió Sánchez, antes de añadir la reflexión de que puede "haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención". Y avanzó que "trabajaremos precisamente para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales", obviando que aun queda una cita autonómica en Castilla y León y otra en Andalucía, siendo en esta última la cabeza de cartel la hoy número dos del Gobierno y del PSOE, María Jesús Montero.

Por otra parte, el también secretario general del PSOE respondió sobre el caso de Borja Cabezón y las publicaciones de un entramado fiscal para eludir impuestos. “No hay caso”, sentenció.

A su juicio, esto responde a que “ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona” pero que “aquí no hay caso”, y ratificó su respaldo en Cabezón, adjunto a la Secretaria de Organización del PSOE y responsable de Acción Electoral.