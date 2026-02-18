DIÁLOGOS (IM)POSIBLES
Yolanda Díaz, en conversación con el cofundador de Glovo: "No tiene sentido debatir con quien piensa igual"
La vicepresidenta segunda pone en valor el "respeto y la serenidad" durante las negociaciones de la Ley Rider en un acto organizado por EL PERIÓDICO
Yolanda Díaz se sentó este miércoles frente al cofundador de Glovo, Sacha Michaud, en un acto organizado por EL PERIÓDICO y beBartlet dentro del ciclo Diálogos (Im)posibles, un espacio de encuentro entre personalidades políticas, económicas y sociales con posiciones aparentemente opuestas.
La vicepresidenta segunda del Gobierno analizó el escenario económico y laboral y terminó poniendo en valor la negociación para la ley rider que se prolongó durante más de dos años con empresas del sector, entre ellas Glovo. Un encuentro que situó como ejemplo para las políticas públicas, llegando a alabar el papel de esta empresa española.
Así, la vicepresidenta segunda puso en valor "encontrarte con una empresa que, desde posiciones muy confrontativas y diferentes, es capaz de hablar con respeto y serenidad y llegar adonde hemos llegado".
En este punto, lamentó que este diálogo que hizo posible alumbrar la primera ley que regulaba los derechos de las empresas de reparto es una actitud negociadora que "no está de moda esta visión de la política". "Lo quiero poner en valor", defendió.
Díaz argumentó que "la política es un espacio público donde se parte de posiciones diferentes y se discute desde ahí", para concluir que "no tiene mucho sentido debatir con quien piensa como una misma".
Así, defendió que el proceso consistía en que "de ese diálogo se hace síntesis" y se sacan conclusiones, advirtiendo de que "no avanzan las sociedades si no se hace este diálogo". Así, concluyó que el espacio de debate abierto entre diferentes "es lo que debería ser la política púbica".
Modelo Airbus
La vicepresidenta segunda admitió su "inquietud" hacia la Unión Europea, después de que en un primer momento, ante un escenario de incertidumbre internacional marcado por Donald Trump y la guerra de Ucrania, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, abogase por la cooperación europea en Defensa para generar tecnología punta, con el objetivo de garantizar la soberanía militar del continente.
"Esa primera posición parecía que iba por el camino correcto, el modelo Airbus del que siempre hablo, que le ganamos al Boeing", señaló Yolanda Díaz, que acto seguido confesó "la decepción que tengo y el mal camino que seguimos", puesto que "ahora mismo en Europa estamos diseñando seis carros de combate diferentes por parte de seis estados miembros diferentes".
"No hay nada menos ineficiente que hacer seis carros de combate diferentes", puntualizó. Asimismo, señaló este episodio como "un ejemplo de lo que no tenemos que hacer en Europa"
