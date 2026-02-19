Maíllo aplaude la ausencia de Yolanda Díaz en la refundación de Sumar: "Es un gesto de generosidad"

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, aplaude la decisión de Yolanda Díaz de no asistir al acto de este sábado organizado por los partidos de Sumar -IU, Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar- para relanzar una coalición de cara a las próximas generales. El dirigente andaluz considera "lógica" su ausencia y califica su paso al lado como "un acto de generosidad".

Maíllo ha sido una de las figuras que más abiertamente ha cuestionado la figura de Yolanda Díaz para esta nueva etapa, afirmando que se deben "renovar" los liderazgos en la futura coalición, y retando a la vicepresidenta a primarias en caso de que quiera presentarse.

La vicepresidenta segunda confirmó este miércoles su decisión final de no acudir al acto organizado por los partidos, justificándolo en que "es el momento de las formaciones" y alegando que estas fuerzas "necesitan tiempo" para armar el proyecto político de cara a las próximas generales. Una forma de tomar distancias con las organizaciones políticas tradicionales, como ha hecho en otros momentos de su trayectoria, y de ganar tiempo para su posible candidatura, ante la falta de alternativas claras.

Un paso que Maíllo ha respaldado. "Era lógico", defendió, argumentando que la vicepresidenta "decía que era el momento de un despliegue de las organizaciones". En este punto, el candidato andaluz describió la decisión como "un acto de generosidad en tanto en cuanto dice es el momento de pergeñar una buena casa con cimientos".

Así, avanzó que "ya llegará el momento de las referencias y liderazgos, donde yo supongo que Yolanda [Díaz] que es ahora mismo la persona con la mayor responsabilidad, por el cargo institucional que tiene, pues no solo colaborará, sino que va a ser una entusiasta de este proceso político, porque coincide con sus tesis y sus opiniones que siempre ha demostrado".

Preguntado de nuevo sobre este asunto, Maíllo defendió que "es normal que ella plantee que se escenifique la presencia de las organizaciones" en un primer momento con el objetivo de armar un proyecto político. "Y después, cuando hablemos del proyecto político y qué queremos hacer para nuestro país, vendrá el debate sobre las referencias".

La semana pasada Maíllo puso en duda el liderazgo de Yolanda Díaz, que esta semana ha replicado a estas alusiones, enmarcándolas dentro de los "ataques muy graves" que ha recibido por parte de "algunos hombres" durante su trayectoria política, y haciendo así visible su malestar por estas declaraciones.