La explicación de Aldama al fiscal que le acusa de evadir 74 millones: "Me fui a Portugal, el 90% de los españoles pensamos que los impuestos son abusivos"

El comisionista del pelotazo de las mascarillas Víctor de Aldama defendió en su segunda declaración en el caso hidrocarburos, que tuvo lugar el pasado 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz, su decisión de crear empresas en Portugal para pagar menos impuestos por sus negocios en España. En la grabación de su testimonio, al que ha tenido acceso esta redacción, al responder a la pregunta del fiscal Luis Pastor sobre cual era el objeto de las sociedades que había creado en Portugal, el empresario respondió: "Bueno, muy sencillo, en España pagamos una serie de impuestos, y yo creo que el 90% de los españoles creemos que es abusivo. Y me fui a Portugal que se paga una fiscalidad mucho menor y por eso constituí las empresas en Portugal, igual que las podía haber constituido en Malta o en Inglaterra", zanjó.

"Facilitó usted estas sociedades a Claudio [Rivas]" prosiguió en su interrogatorio el fiscal, al que respondió el comisionista: "No, no, en ninguna. En ninguna está Claudio Rivas, ni en ninguna se ha transferido nunca dinero a Claudio Rivas, ni nada de nada". Sin embargo, Pastor insistió en su pregunta: "¿A través de estas firmas se pudo transferir dinero Claudio Rivas a Portugal?". "A mi sociedad nunca, a mi sociedad jamás", completó de forma categórica Aldama.

Aldama sobre los impuestos en España.00 00 34 19.Imagen fija001 / EPC

En enero de 2021 el fiscal Pastor pidió al juez Pedraz que decretara prisión provisional para Víctor de Aldama como presunto cabecilla de una organización criminal que escondía 74 millones de euros en el extranjero, según la investigación desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los uniformados concluyeron que el comisionista, a quien llegaron a identificar como "el nexo corruptor" de la trama de las mascarillas, era junto al empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas "los ideólogos de la estructura empresarial" con la que habrían cometido un fraude de más de 200 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos.

Mayor reducción de penas

Pero tras la colaboración en el caso de las mascarillas, Aldama logró salir de prisión. Y unos días después de esta declaración, pero en el Tribunal Supremo, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, abrió la puerta en la audiencia preliminar por la causa de las mascarillas a rebajar su petición de 7 años de prisión para Aldama. "La discusión puede estar entre si esa colaboración es cualificada o determina la atenuante como muy cualificada o no. Pero con carácter previo, desde luego a la celebración del juicio oral, esto me parece que no era oportuno", dijo el superior jerárquico del fiscal Luis Pastor.

Víctor de Aldama y Claudio Rivas / UCO de la Guardia Civil

En el escrito de acusación Luzón ya había aplicado el atenuante de confesión para Aldama, cuya petición de cárcel es mucho menor que la de los otros dos integrantes de la organización criminal: el exministro José Luis Ábalos 24 años y Koldo García 19 años y 6 meses.

Fuentes de las defensas de Ábalos y Koldo García lamentaron a esta redacción que el fiscal Luzón "haya abierto la puerta a rebajarle la condena, pese a que hasta el momento en mascarillas ha presentado cero pruebas". En el mismo sentido, consideran que la intención del comisionista con la colaboración en el juicio es "la absolución en hidrocarburos para conservar el dinero".

73,9 millones

Los investigadores de la Guardia Civil sospechan que la trama por supuesto fraude de IVA de hidrocarburos trató de blanquear sus beneficios en el extranjero y llegó a transferir 73.902.852 de origen delictivo a Portugal, China y Colombia, según consta en las conclusiones alcanzadas por la UCO.

Archivo - El empresario Víctor de Aldama junto a su abogado José Antonio Choclán / Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

En el sumario constan grabaciones que fueron aprehendidas por los agentes de la UCO en los teléfonos del comisionista Víctor de Aldama y de su socio Ignacio Díaz Tapia que desvelan supuestas maniobras desarrolladas por los integrantes de una "presunta organización criminal" que habría cometido un fraude de IVA que supera los 200 millones de euros.