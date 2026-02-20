Pisarello se impone en las primarias a Bob Pop y será el alcaldable de los Comuns en Barcelona

Gerardo Pisarello será el alcaldable de los Comuns en Barcelona en las elecciones municipales del año que viene. Con el aval del 68,6% de la militancia, el diputado y secretario primero de la Mesa del Congreso ha logrado imponerse en las primarias al comunicador y escritor Bob Pop, que ha obtenido un 27%. En la votación han participado 1.525 personas de un censo de hasta 9.000 censadas. La número dos de la candidatura será la actual concejal del Ayuntamiento de Barcelona Carolina Recio, con quien Pisarello ya ha formado tándem en la votación interna para escoger las dos personas que encabezarán la lista.

Con esta elección, el partido encumbra oficialmente su nuevo rostro para la etapa abierta después de que Ada Colau perdiera la alcaldía y dejara la primera línea de la política. Su sucesor es una persona de la confianza personal de la exalcaldesa, quien lo animó a dar el paso juntamente con la mayoría de pesos pesados del partido. Ha sido aupado por las principales figuras del espacio como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la líder en el Parlament, Jéssica Albiach, o el eurodiputado Jaume Asens. Ese apoyo ha tenido un papel importante para decantar la balanza a su favor. Pisarello es un dirigente que siempre ha sido considerado dentro de su propio espacio como un verso suelto y de cuyo perfil soberanista recela una parte de la formación.

Gerardo Pisarello junto a los dirigentes que han apoyado su candidatura / Alberto Estevez / EFE

Continuará siendo diputado en Madrid

En todo caso, los Comuns se encomiendan a un candidato que ya cuenta con experiencia en el ámbito municipal. No solo fue uno de los dirigentes fundadores de Barcelona en Comú en 2015, sino que fue teniente de alcaldía durante ese primer mandato en el que irrumpieron en el gobierno de la capital catalana. Cuatro años de experiencia que ahora tratará de retomar tras siete años ejerciendo en Madrid. Por ahora, la intención de Pisarello es compaginar su rol de candidato en Barcelona con el escaño en el Congreso. Y es que los Comuns están en una situación comprometida: si deja el acta, la siguiente de la lista que entraría es María Pozuelo, la líder de Podem Catalunya en estos momentos, con lo cual perderían un representante y, en cambio, los morados ganarían uno y podrían formar grupo parlamentario propio porque alcanzarían los cinco diputados necesarios para ello.

Una vez proclamado ganador el tándem formado por Pisarello y Recio, ellos mismos serán los que escojan por designación directa quién ocupará los tres siguientes puestos de la lista teniendo en cuenta, según establece el reglamento, "los principios de paridad, diversidad y representatividad social". Eso sí, para esa designación la coordinadora general de Barcelona en Comú abrirá un proceso de escucha entre los distintos espacios del partido para recoger propuestas de perfiles, una pauta que los cabeza de cartel deberán tener en cuenta a la hora de escoger los nombres. Habrá que ver si en esta segunda fase cabe algún acuerdo con Bob Pop. Antes de las primarias, Pisarello intentó que se integrara en su lista, algo que él declinó para impulsar su propia candidatura. Las personas que ocuparán los puestos del 6 al 15 de la candidatura serán escogidas por primarias abiertas. De hecho, pueden ser activistas, simpatizantes o independientes sin afiliación a Barcelona en Comú. Para concurrir, habrá que presentar listas de precandidaturas con un mínimo de tres personas que después se deberán completar hasta un máximo de 10.

Gerardo Pisarello y Carol Recio, en la presentación del tándem a las primarias de los Comuns / ACN

El reto del "frente amplio"

Sobre las espaldas de Pisarello recaerá la misión de relanzar el proyecto con el que los Comuns se presentaron en 2015 y que ahora considera que está "agotado", por lo que el reto que deberá afrontar es cómo lograr que vuelva a ser un "espacio ganador". De hecho, la hoja de ruta que aprobó el partido el pasado mes de julio apuesta por un "frente amplio" con otros partidos de izquierdas y movimientos sociales de la ciudad. El propio Pisarello tomó la palabra en ese cónclave para apelar directamente a entenderse con ERC y la CUP, una intención que va en la línea de marcar distancias con un PSC con el que se ha ampliado la brecha desde que los Comuns se fueron a la oposición en Barcelona en 2023.

Noticias relacionadas

Además, Podem Catalunya tiene intención de presentarse con su marca a las municipales del año que viene, por lo que a Pisarello le tocará arremangarse en un momento en el que la izquierda proliferan las voces que llaman a entenderse y a no competir electoralmente entre ellas para impedir que la extrema derecha gane terreno. Justamente este sábado, los Comuns lanzarán la alianza electoral con Sumar, Izquierda Unida y Más Madrid para las próximas generales, mientras que los morados se mantienen por ahora al margen. El flamante candidato en Barcelona mantiene vínculos con la formación de Irene Montero, algo que aprovechará para, por lo menos, intentar que ambos partidos no compitan por separado en la capital catalana.