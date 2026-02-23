Génova asume el mando de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón

El Partido Popular (PP) asume el mando, a nivel nacional, de las negociaciones con Vox en Extremadura y Aragón. Así lo anunció este lunes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Y casi al mismo tiempo hacía lo propio, también en la comparecencia semanal ordinaria de su partido, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien explicó: "Vamos a pasar a medidas concretas y detalladas, es lo que va a estar encima de la mesa”.

Noticia en elaboración.