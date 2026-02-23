La esposa de Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente catalán, declara ante el tribunal que juzga a la familia por la fortuna en Andorra

Cuarta semana del juicio contra la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley por la fortuna oculta en Andorra. Para este lunes estaba preparada una bomba mediática: la declaración de Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, quien denunció en 2012 los viajes del primogénito al país vecino con bolsas de dinero. Pero su comparecencia quedó desactivada el viernes a última hora tras la renuncia a su testimonio por parte de Mercè Gironès, la exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. Ante esta situación, el tribunal dará paso a la quincena de testigos citados.

Entre las personas que deben declarar ante el tribunal de la Audiencia Nacional figura Laura Vila Sagnier, esposa de Josep Pujol Ferrusola cuando sucedieron los hechos. El auto de procesamiento del juez José de la Mata señala que el 1 de agosto de 2007 se produjo una salida de fondos por importe de 300.507 euros en concepto de “transferencia interna”, en la que figura como beneficiaria Laura Vila. El dinero procedía, según detalla el magistrado, de una subcuenta de su marido.

Empresas bajo sospecha

Con la citación de otros testigos para este lunes, la fiscalía pretende ratificar que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola eran presuntas sociedades pantalla que supuestamente no prestaban servicios reales. Se espera que su declaración aclare los cobros millonarios facturados a grandes constructoras por una serie de servicios que el fiscal Fernando Bermejo pone en duda.

Otra compareciente es titular, junto con su marido, de una cuenta en Andorra. En 1992 se registraron cuatro transferencias desde esta cuenta a otra de Pujol Ferrusola. Sin embargo, la testigo dijo en su día que no conocía al primogénito del expresidente ni pudo explicar la razón de estos movimientos. Es una muestra más de la presunta utilización de cuentas de terceras personas sin su consentimiento. Con estas declaraciones ya se ha superado ampliamente el ecuador de las pruebas testificales.