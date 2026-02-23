El PSOE de Extremadura acelera su relevo y activará primarias tras la investidura incierta de Guardiola

El PSOE de Extremadura activará "en las próximas horas" el proceso de renovación para elegir nuevo secretario general tras la dimisión de Miguel Ángel Gallardo por la debacle electoral del pasado 21 de diciembre. "Aseguramos que hasta que no hubiera gobierno no íbamos a iniciar nuestra transición, pero han pasado dos meses y nada de nada. Hemos sido demasiado prudentes", ha reconocido este lunes en rueda de prensa la portavoz socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez.

Según ha indicado, la comisión gestora presidida por José Luis Quintana se reunirá "en las próximas horas" para activar todos los trámites y el procedimiento interno que marcan los estatutos: primero la convocatoria del Comité Regioal y después el proceso de primarias que dará paso al 16 Congreso Regional.

El comité no se convocará "en ningún caso" antes de la primera sesión de investidura, que se celebrará el 3 y 4 de marzo en la Asamblea con resultado incierto por el bloqueo de las negociaciones entre el PP y Vox. "Primero están los extremeños y el abandono que sufren por parte de Guardiola y después los procesos internos del Partido Socialista", ha considerado Álvarez.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez, ofrece una rueda de prensa / PSOE DE EXTREMADURA

Plazos estatutarios

La portavoz socialista ha enmarcado este paso en la necesidad de cumplir los plazos estatutarios y en la incertidumbre política actual, pero ha negado que la decisión responda a las recientes declaraciones del secretario provincial en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que la pasada semana pidió públicamente acelerar el calendario orgánico.

En un mensaje en redes sociales, Cotrina advirtió que la militancia pide "actuar ya" porque si el Comité no se convoca de inmediato, el partido llegaría tarde a una posible repetición electoral a finales de junio. Estas declaraciones coincidieron además con el aplazamiento de un foro de debate promovido desde Plasencia por un grupo de militantes para reflexionar sobre la estrategia y el nuevo liderazgo.

"No tiene nada que ver con eso", ha asegurado Piedad Ávarez tras subrayar que la gestora dispone de un plazo máximo de 90 días para convocar el congreso extraordinario y que ese margen está próximo a cumplirse. "Si había un periodo máximo de tres meses, es evidente que ya no dan mucho más los plazos", ha argumentado.

Malestar interno

En las últimas semanas han aflorado voces dentro del partido que reclamaban activar cuanto antes el Comité Regional ante la posibilidad de una repetición electoral si no prospera la investidura. De hecho, las ejecutivas provinciales de Badajoz y Cáceres han dado un paso al frente convocando una reunión de la Permanente para este miércoles 25 de febrero, a las 17.30 horas, en la sede provincial pacense.

En el orden del día, convocado por el secretario de Organización del PSOE de Badajoz y alcalde de La Zarza, Francisco Farrona, y al que han sido llamados también miembros de las Ejecutivas de Cáceres y Badajoz, figuran asuntos como el diagnóstico municipalista en ambas provincias, la coordinación de campañas de cara a las municipales de 2027 y la exploración de fórmulas de trabajo conjuntas.

En declaraciones a este diario, el propio Farrona ha reconocido que es la primera vez que las dos Ejecutivas provinciales del PSOE se sentarán a dialogar, pero ha negado que la convocatoria tenga por objeto hablar de candidatos de consenso para intentar evitar que se reproduzcan las tensiones territoriales que marcaron los dos últimos procesos de primarias. "Eso no toca ahora", afirma.

Partido serio y responsable

Álvarez ha restado importancia a esas tensiones y ha insistido en que no tiene constancia de reuniones paralelas al margen de la dirección provisional. "A mí nadie me ha convocado a ninguna reunión", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el PSOE es "un partido responsable y serio" que afrontará su renovación "desde la participación y la democracia".

Sobre el escenario político, ha admitido que hace semanas la repetición electoral parecía una hipótesis remota, pero ha reconocido que ahora nadie puede descartarla. "Y como no lo sabemos, tenemos que hacer nuestros deberes internos", ha señalado.

Noticias relacionadas

Si se presentan varias candidaturas a la Secretaría General, el partido celebrará primarias; si solo concurre una, no será necesario ese proceso y se limitará a la presentación de avales. "La elección será la del mejor candidato o candidata, pero ahora mismo lo que nos preocupa es el proyecto", ha subrayado la portavoz.