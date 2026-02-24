Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

Antonio Tejero, pistola en mano en el Congreso durante el 23F.

A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi

El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar este miércoles un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.

El PP cita a José Bono y Borja Cabezón a la 'comisión Koldo' del Senado y vuelve a llamar a Torres y Leire Díez

Una aldea abandonada cerca del Pirineo aragonés se vende por un millón de euros: "Ideal para proyecto de hostelería, turismo rural con encanto..."

El artista Antoni Pontí gana el concurso del cartel de Ecozine Film Festival

Zaragoza en Común denuncia las “alarmantes irregularidades” de los convenios de PP y Vox con las entidades antiabortistas señaladas por los funcionarios municipales

El gol más emotivo de Puky con el Illueca tras la muerte de su padre: "Le dije a mi madre que quería jugar"

Las obras de la variante de Sástago terminarán antes del próximo verano

