Investigación
La jueza de la dana de Valencia pide al TSJCV imputar a Carlos Mazón
La magistrada presenta la exposición razonada para imputar al expresidente de la Generalitat
Laura Ballester
La jueza de la dana, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, según acaban de informar fuentes del TSJCV.
Una decisión que se adopta dieciséis meses después de las inundaciones que acabaron con la vida de 230 personas. Y un año después de que se rechazaran las querellas y demandas presentadas contra el presidente de la Generalitat Carlos Mazón descartada por el mismo TSJCV para que la investigación de la gestión de la dana se investigara en el juzgado de instrucción que correspondiera para centralizar la investigación. Una decisión que se adoptó en diciembre de 2024 por la Fiscalía Superior y la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). En apenas un año, la causa de la dana cerró 2025 estrechando el cerco sobre el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y desmontando la guerra de relatos que desde la Generalitat se intentó imponer.
Suscríbete para seguir leyendo
- La insoportable y vergonzosa destrucción del Real Zaragoza: Sin escudo
- Pilar Lamata se jubila tras más de 40 años en la Universidad de Zaragoza: 'Tiene que entrar gente joven. Hacen falta fuerzas y ganas
- Los abogados aragoneses ya han detectado 'fraudes y estafas' ante el próximo proceso de regularización de migrantes
- Juan Larios, sobre la primer parte ante el Andorra: 'Energía no puede faltar nunca y menos llevando el escudo del Real Zaragoza
- Unas obras provocan atascos kilométricos a la entrada de Zaragoza: 'He estado 15 minutos parada
- Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: 'Tengo la energía y la fuerza para poder seguir
- Mariano Aguilar, los mandamases en la sombra y la terrible situación a la que han llevado al Real Zaragoza
- Este es el mítico bar de Zaragoza que irá a la final del mejor torrezno del mundo