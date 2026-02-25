Un informe desclasificado desvela que circularon "bulos" para implicar al Rey en el 23-F y "disminuir la responsabilidad penal de los procesados"

Un informe elaborado por el Ministerio del Interior titulado "Campaña contra S.M. el Rey en relación con el 23-F" sostiene que "la supuesta implicación" de Juan Carlos I en el golpe de Estado se difundió mediante panfletos que lanzaron "bulos" que buscaban, por una parte, "disminuir la responsabilidad penal de los procesados por aquellos hechos y, por otra, la posibilidad de disponer de un argumento contra la Corona" que hiciera posible "un intento similar en el futuro".

El documento desclasificado, que consta de diez páginas y no está firmado ni tiene fecha, desvela que tanto "por parte de los abogados defensores de los verdaderamente implicados, como entre los grupos políticos y círculos simpatizantes con la causa de aquellos, se ha manejado profusamente esta supuesta implicación de S.M. el Rey como razón primaria del intento de golpe de Estado".

Archivo - Arquivo - 23 DE FEBREIRO DE 1981 - MADRID, ESPAÑA: Interior do Congreso dos Deputados durante o intento de Golpe de estado. O Tenente Coronel Tejero, pistola en man, accede ao hemiciclo e interrompe a primeira toma de posesión como presidente do / Europa Press - Archivo

Y para ello, prosigue el informe de Interior, "se han tergiversado algunos hechos reales, se han interpretado de forma malintencionada otros y se han inventado acontecimientos que solo han existido en la mente de sus creadores".

"Rumores contra la Corona"

Y todo ello habría dado lugar, destaca el informe desclasificado este miércoles por el Gobierno de Pedro Sánchez, "a que desde los sectores interesados se hayan lanzado sucesivos rumores contra la Corona que, forzoso es reconocerlo, tuvieron algún éxito en los sectores de la derecha radical". Sobre las Fuerzas Armadas, el redactor del informe considera que se ha tratado de "imbuir de manera insistente la idea de que no era posible la intervención de dos generales como Milans y Armada sin conocimiento previo de Su Majestad".

Corrieron rumores de que el Rey tenía "preparado un avión para salir de España" o que no llegó hasta el final porque no recibió apoyo de Francia y Alemania

Y para tratar de difundir la idea de que el Rey estaba informado de los hechos que iban a producirse, circularon panfletos con una decena de bulos que corrieron para “demostrar que el Rey tenía conocimiento previo” de la asonada. Así, se escribió que Juan Carlos I conoció “de algún modo el plan de Milans y Tejero y trató de utilizarlo para consolidar su figura” y que usó a Armada para después desautorizarle y quedar como “el salvador de la Constitución y la democracia”, y que fue “Don Juan de Borbón quien convenció a su hijo de que diera marcha atrás”.

"Preparó el golpe"

Además, según el documento, también se expandieron rumores como que el Rey “preparó el golpe en connivencia con los generales Milans del Bosch y Armada”, pero que “al no recibir la aprobación que esperaba por parte de Giscard [presidente de Francia] y de Helmut Schmidt [canciller de Alemania] traicionó a sus generales para salvar su trono”.

Otros chismes también versaron sobre que “el Rey tenía preparado un avión para salir de España si los hechos no salían bien” y que “conocía los hechos que iban a producirse” y por eso mandó “a sus hijos a Inglaterra”. Después se supo que el Príncipe de Asturias pasó varias horas del histórico día cerca de su padre, que quiso que asistir a las gestiones que estaba haciendo.

El juicio de los golpistas

Los acusados del golpe de Estado también mantuvieron la estrategia de escudarse en Juan Carlos I durante el juicio. Según las notas informativas de las primeras sesiones, se invocó de manera continúa "el protagonismo del Rey y, paralelamente, el de la Reina". "Se afirma que tenían conocimiento de lo que se proponían realizar los procesados. [...] En quienes no tengan un juicio formado al respecto, introduce la duda en torno a la conducta del Rey", establece el acta del 20 de febrero de 1982.

Dos días después, la nota informativa de la sesión recoge que "se ha hecho referencia concreta al Rey o a la Corona, no menos de 89 veces y a la Reina, no menos de 5 veces". Ya al comienzo del juicio hubo un familiar presente en la sala que advirtió de que habría declaraciones "en las que se va a poner al Rey de 'chupa de dómine'". Es decir, de vuelta y media.