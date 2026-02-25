Muere Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F

El mismo día en que la desclasificación de papeles relacionados con el 23-F ha causado un gran revuelo en toda España, ha muerto Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que subió pistola en mano a la tribuna del Congreso en aquella tarde histórica de febrero.

Tejero ha fallecido a los 93 años de edad en Alzira (Valencia), donde vive su hija. Su estado de salud venía siendo precario desde hace tiempo. En la mañana de este miércoles, siendo su situación vital ya muy comprometida, los médicos que le atendían procedieron a su sedación, según fuentes próximas a la familia.

Un descendiente suyo, el teniente coronel Antonio Tejero Díez, pidió permiso para dejar su puesto por causa familiar: acercarse a la localidad valenciana para acompañar al padre en los últimos momentos de su vida junto con sus otros dos hermanos y otras tres hermanas.

Comunicado de la familia

La familia de Tejero ha confirmado su muerte a través de un comunicado remitido a los medios de comunicación a través de sus abogados. El texto afirma que el fallecimiento de Antonio Tejero se ha producido este 25 de febrero a las 18:45 horas.

El texto también manifiesta que su fallecimiento se produjo "de forma serena, en paz, rodeado de toda su familia y tras haber recibido los santos sacramentos". En la misma carta, toda la familia declara "el convencimiento absoluto de que la muerte no es el final -parafraseando un conocido himno fúnebre militar- y agradece de antemano todas las muestras de cariño y apoyo recibidas en estos momentos tan difíciles y ruega el máximo respeto a su privacidad".

Lucía Feijoo Viera

El protagonista del 23F ha fallecido en un hospital de Alzira dos días después del 45 aniversario del 23F y cuando la página web de la Moncloa se plagaba de visitas para leer los cerca de 200 documentos desclasificados. Entre ellos, hay una extensa transcripción de cintas grabadas con conversaciones telefónicas con varias personas, entre ellas la esposa de Tejero.

Condenado a 30 años de cárcel

Tejero, junto con 200 guardias civiles, irrumpió armado en el Congreso de los Diputados a las 18:20 del 23 de febrero de 1981, mientras se celebraba la segunda sesión de votación para la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. En el Consejo de Guerra posterior, celebrado en Madrid, el guardia civil fue procesado y condenado a 30 años de cárcel por el delito de rebelión militar con reincidencia y la expulsión como miembro de la benemérita. Sus hombres, hasta el grado de teniente, fueron exonerados de culpa según los términos de rendición alcanzados en la madrugada del 24 de febrero en el llamado "pacto del capó".

En 1993 recibió el tercer grado y fue en el año 96 cuando salió de la cárcel en libertad condicional. Antonio Tejero irrumpió en aquella tarde en el hemiciclo a gritos tratando de imponer su ley por medio de la violencia. Sus palabras pasaron a la historia: “¡Quieto todo el mundo!”, gritó con la pistola en alto.

En octubre de 2025, el protagonista del 23F se encontraba en una clínica privada de la comarca valenciana de la Ribera Alta en estado crítico y protagonizó un primer rumor sobre su muerte, que más tarde desmintió su familia. Era el mismo hospital privado -en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna- donde falleció su mujer, Carmen Díez, en noviembre del año 2022.

Antes de que Tejero padre llegara al deterioro de la vejez, en marzo de 2014, el hijo del ex teniente coronel, mando del Grupo de Reserva de Seguridad número 1 de la Guardia Civil -el GRS de antidisturbios de Madrid- fue expedientado y apartado de su función por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La causa: haber celebrado una comida con su padre, y con otras personas implicadas en el golpe de Estado del 23-F en su acuartelamiento, en la localidad madrileña de Valdemoro.