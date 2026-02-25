El presidente de Plus Ultra defiende en el Senado la legalidad del rescate del Gobierno: "No hubo ayudas ilícitas"

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que está imputado por la jueza de Madrid María Esperanza Collazos, ha defendido en la comisión de investigación del caso Koldo que se desarrolla en el Senado la legalidad del rescate de 53 millones por parte del Gobierno: "Quiero ser muy claro en este punto: no hubo procedimiento excepcional al margen de la norma; no hubo trato de favor ni injerencias indebidas; no hubo ayudas ilícitas. Hubo un proceso reglado; con controles, con informes y con condiciones muy estrictas que se han ido cumpliendo. Nadie nos ha regalado nada", ha zanjado.

Martínez Sola ha asegurado, también, que en la aerolínea no tuvieron dudas de que podían optar a la financiación de la Sociedad Española de Participaciones estatales (SEPI) pues su empresa está incluida en dos sectores estratégicos como son el Turismo y el Transporte: "El expediente fue sometido a diferentes análisis económicos, jurídicos y financieros por parte de empresas y profesionales externos, independientes y contratados por Plus Ultra y por la SEPI. [...] La tramitación del expediente llevó 6 meses, el máximo permitido por el reglamento".

MADRID, 25/02/2026.- El presidente y cofundador de Plus Ultra, Julio Miguel Martínez Sola / Javier Lizon / EFE

Finalmente, el presidente de Plus Ultra ha defendido que la concesión de los préstamos a la aerolínea "fue objeto de revisión judicial y de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, a instancia, entre otros, de varios partidos políticos aquí presentes. En ambos casos, no se observó irregularidad alguna en el proceso".

Sin embargo, tras ese alegato, Martínez Sola ha rechazado, por consejo de sus abogados, contestar las preguntas de los senadores al estar investigado en el caso Plus Ultra. Este empresario también se negó a declarar en el juzgado tras ser arrestado por los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Fue detenido

Martínez Sola fue junto a su número dos, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez, detenido por la Policía, que también arrestó a un abogado de Madrid, cuya vivienda fue registrada en dos ocasiones, primero por orden de las autoridades suizas, que iniciaron las pesquisas, y después por las españolas.

La comparecencia de Martínez Sola se produce un día después de que el diario El Mundo publicara que Sergio Sánchez, actual director de Relaciones Institucionales de Movistar Plus, se hizo con el 25% del capital de la empresa Análisis Relevante SL, la empresa que a su vez habría cobrado casi medio millón de euros de Plus Ultra. Además, esta firma habría pagado cerca de 600.000 euros al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por "consultorías globales".

Tal y como adelantó esta redacción, Plus Ultra logró en 2020 y 2021, en plena extensión de la pandemia del coronavirus, que el Gobierno de Nicolás Maduro le permitiera fletar aviones para repatriar a ciudadanos españoles desde Venezuela. Y lo logró mientras el empresario Julio Martínez Martínez, amigo personal del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en el país sudamericano.

Según el rotativo madrileño, Sergio Sánchez era el encargado de redactar los informes de asesoría que vendía esta firma, y que por ello percibió únicamente 18.000 euros en seis años. Fue director general de Comunicación del Ministerio de Defensa en la época de Carme Chacón en el Gobierno del propio Zapatero.

En el CNI

Sergio Sánchez fue responsable de comunicación del Centro Nacional de Inteligencia en la etapa de Félix Sanz Roldán. Otro de los accionistas, apunta el diario, sería el superior de Sánchez en Movistar Plus, el presidente de esta filial de Telefónica, Javier de Paz.

Fuentes cercanas a Zapatero reconocen que Análisis Relevante se creó en 2020 por un grupo de amigos que le pidieron que fuera su consultor. El expresidente del Gobierno niega haber sido accionista de esta firma encabezada por Julio Martínez Martínez, con quien incluso sale a correr de forma periódica.