La Zarzuela transmitió "serenidad y calma" a las autoridades civiles y políticas que llamaron durante la tarde del golpe

Un documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), desclasificado por el Ministerio de Defensa este miércoles titulado "Relato de los sucesos de los días 23 y 24 de febrero (...) según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela", hace referencia a la respuesta que se dio el día del golpe desde la jefatura del Estado cuando empezaron a sonar los teléfonos "a lo largo de las primeras horas y durante toda la noche". Según el informe, a la jefatura de Estado llegaron numerosas llamadas de "autoridades civiles, instituciones y representaciones políticas y sindicales" para preguntar por la situación. A todos ellas, se puede leer, "se les tranquiliza y aconseja que mantengan y hagan observar la serenidad y la calma, dándoles conocimiento de la actitud y órdenes que está impartiendo su majestad el Rey".

En ese documento se señala que, entre las 18.30 y las 19.00 horas, el Rey recibe una llamada del general Alfonso Armada, que "pretendía incorporarse al Palacio de la Zarzuela". "Su Majestad le contesta que no, que continúe en su puesto", se lee. El golpe acababa de pasar a las 18.23 horas y en esos primeros minutos el Rey decidió establecer contacto con las capitanías generales, lo que hizo personalmente, hablando con todos.

El discurso de TVE

A las 19.30, tras conocerse la situación de las distintas capitanías, "para clarificar y hacer llegar a todo el país la postura de Su Majestad", se decide que Juan Carlos I hable a través de la televisión y la radio. A las ocho de la tarde, se habla con TVE, que se sabe que está "vigilada y ocupada" por una unidad al mando del capitán de Caballería Merlo. Se intenta hablar con él y dice que no acepta órdenes que no emanen de su coronel. Se consigue "trabajosamente" enlazar con el Coronel Valencia, del regimiento Villaviciosa, quien puesto al habla con Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa del Rey, asegura que retirará su unidad de Televisión.

Sobre las 21.30 horas se han ido las fuerzas de Prado del Rey y "se gestiona que TVE envíe un equipo de grabación". Un par de horas más tarde llega un equipo técnico a la Zarzuela, a las doce entra el Rey en el despacho "con uniforme de capitán general y se inicia la grabación", que se emite a las 01.12 de la madrugada.

A las 1.20, afirma el documento, "el Rey transmite por teléfono las siguientes órdenes al teniente general Milans del Bosch", unas indicaciones conocidas hace ya más de 15 años, cuando el Congreso de los Diputados hizo pública esta comunicación: "Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás. Cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el Rey, es contra el Rey. Hoy más que nunca, estoy dispuesto a cumplir el juramento a la Bandera. Por ello, muy conscientemente y pensando únicamente en España, te ordeno que retires todas las Unidades que hayas movido. Te ordeno que digas a Tejero que deponga inmediatamente su actitud. Juro que ni abdicaré la Corona, ni abandonaré España. Quien se subleve, está dispuesto a provocar Y será responsable de ello, una nueva guerra civil. No dudo del amor a España de mis generales. Por España primero, y por la Corona, después, te ordeno que cumplas cuanto te he dicho".