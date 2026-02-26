Cita judicial
David Sánchez acudirá a la Audiencia de Badajoz para recoger personalmente la citación al juicio
Tras la solicitud para que aportara la dirección de su domicilio particular y no la del despacho de su abogado
David Sánchez acudirá personalmente, "en el curso de la próxima semana" en la Audiencia Provincial de Badajoz para recoger la citación como investigado en el juicio por su presunta contratación irregular en la diputación.
Así lo expone su defensa en un escrito remitido a la Sección Primera de la Audiencia, en respuesta al requerimiento hecho por este órgano judicial para que el hermano del presidente del Gobierno facilitara su domicilio particular, ya que el que constaba en la documentación aportada inicialmente figuraba como tal el despacho de su abogado en Cáceres.
La Audiencia lo conminó a comunicar una dirección propia para poder entregarle personalmente la citación, que ha decidido recoger en persona, que era la otro opción que se le daba.
David Sánchez se sentará en el banquillo, junto al expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y nueve cargos y trabajadores de la institución provincial, acusado de los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Está previsto que el juicio se inicie el próximo 28 de mayo.
Respuesta a Manos Limpias
Por otra parte, la Audiencia de Badajoz, en respuesta a la solicitud de Manos Limpias para que se dictase orden de busca y captura contra David Sánchez si desoía el requerimiento del tribunal para que aportara su domicilio, ha respondido que no ha lugar a ello por no cumplirse los requisitos necesarios para ello en este momento procesal.
