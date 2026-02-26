Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones

El director del Instituto Elcano cree que los documentos del 23F demuestran el "papel determinante" de Juan Carlos I

El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha considerado que los documentos del 23F conocidos a partir desclasificación demuestran el "papel determinante" que el rey emérito, Juan Carlos I, jugó para abortar el golpe de Estado.

Así se ha expresado la tarde de este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar en Palma su libro 'El Rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España'.

A su parecer, la desclasificación de los documentos ha permitido desmontar las teorías de los "conspiranoicos", pese a que estos mismos pudieran pensar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía intención de dañar la imagen de la monarquía.