Desclasificación de los documentos del golpe de estado del 23F, en directo: última hora de su publicación en el BOE y reacciones
El Gobierno difundirá "153 unidades documentales", que conforman "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento"
A. Romero / J. Quintana / O. González / R. Gargoi
El Gobierno ha anunciado que va a desclasificar hoy un total de "153 unidades documentales" relacionadas con el intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, "toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento", y que pondrá a disposición de la ciudadanía a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
El director del Instituto Elcano cree que los documentos del 23F demuestran el "papel determinante" de Juan Carlos I
El director del Real Instituto Elcano, Charles Powell, ha considerado que los documentos del 23F conocidos a partir desclasificación demuestran el "papel determinante" que el rey emérito, Juan Carlos I, jugó para abortar el golpe de Estado.
Así se ha expresado la tarde de este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de presentar en Palma su libro 'El Rey Juan Carlos I y la proyección exterior de España'.
A su parecer, la desclasificación de los documentos ha permitido desmontar las teorías de los "conspiranoicos", pese a que estos mismos pudieran pensar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía intención de dañar la imagen de la monarquía.
Javier Cercas: "El gran secreto del 23F es que no hay ningún secreto"
El escritor y académico de la RAE Javier Cercas ha asegurado este jueves que la mayoría de los documentos desclasificados del 23F ya se conocían y están incluidos en su libro 'Anatomía de un instante'. "El gran secreto del 23F es que no hay ningún secreto", ha dicho.
"Si tuviera que ponerle un título, sería el secreto vacío", ha precisado durante un encuentro con periodistas en el Café Comercial de Madrid para presentar una edición especial de 'Soldados de Salamina', que llega ahora a las librerías para conmemorar los 25 años de su publicación original, en 2001.
"Detesto el autobombo, pero ha ocurrido lo que dije", ha declarado. "Incluso algunos documentos que se están dando por nuevos ya estaban publicados, y los que no no hacen más que confirmar lo que sabíamos", ha agregado en referencia a una nota del PCE posterior al golpe en la que este partido se muestra "asustado por los bulos contra el rey".
La Zarzuela dice que solo a Juan Carlos I le corresponde decidir si regresa a España
La Casa Real ha asegurado este jueves que la decisión sobre el regreso de Juan Carlos I a España es personal y le compete exclusivamente al rey emérito, una posibilidad que se ha suscitado tras la desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.
Esa declaración de fuentes del Palacio de la Zarzuela interviene después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, expresara a primera hora de la mañana su deseo de que el rey emérito regrese a España y de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, señalara que la decisión de volver o no le corresponde exclusivamente a él y a la Casa Real, no al Gobierno y "ni mucho menos al jefe de la oposición".
En su red social de X, y después de que su partido avisara a Zarzuela, el presidente del PP ha señalado que la desclasificación de documentos del 23F "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y ha expresado su deseo de que el rey emérito vuelva a España.
Historiadores no ven grandes novedades en los papeles del 23F y sí algunas ausencias
Los historiadores y especialistas en el 23F que este jueves se han pronunciado sobre la desclasificación de los papeles de la intentona golpista de 1981 no han visto grandes novedades respecto a lo que ya se sabía, aunque sí han avisado de algunas ausencias en la documentación, que quizá ya ni existan.
EFE ha hablado con los historiadores Julián Casanova, Roberto Muñoz Bolaños y Emilio Grandío y ha recogido también la opinión del escritor y académico de la RAE Javier Cercas, autor de 'Anatomía de un instante', que también ha afirmado que la mayoría de los documentos desclasificados del golpe ya se conocían y ha manifestado que "el gran secreto del 23F es que no hay ningún secreto".
"Si tuviera que ponerle un título, sería el secreto vacío", ha precisado durante un encuentro con periodistas en Madrid para presentar una edición especial de 'Soldados de Salamina', en el que ha dicho que "incluso algunos documentos que se están dando por nuevos ya estaban publicados y, los que no, no hacen más que confirmar lo que sabíamos".
Patronal y sindicatos no rechazan una vuelta de Juan Carlos I tras desclasificar el 23F
Los agentes sociales no rechazan un regreso de Juan Carlos I tras la desclasificación de los papeles del 23F, aunque han coincidido en señalar que si se ha ido ha sido por su voluntad, y que nada le impide volver.
Preguntados en una mesa redonda en Toledo, en el V Foro Económico organizado por El Español, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha resaltado que "nadie ha juzgado al rey emérito por el 23F", y que "se ha ido porque ha querido irse y viene a España cuando quiere", antes de concluir: "Me parece fantástico que la gente viva donde quiera y, si puede, muera donde quiera".
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado que "no se le ha obligado a irse", y ha agregado que el rey emérito esté "donde considere que tiene que estar y que responda de lo que tiene que responder".
El presidente de la Federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha mostrado su respeto por la decisión que tome el rey emérito, y ha apuntado que "nada le impide volver", a la vez que ha desligado la posible decisión de lo ocurrido en las últimas 48 horas, ya que "el rey podría haber venido en cualquier momento".
La desclasificación de los papeles del 23F abre un debate sobre la vuelta del rey emérito
La desclasificación de los papeles sobre el golpe de Estado del 23F ha abierto este jueves un debate sobre la posibilidad de que vuelva a España el rey Juan Carlos I, decisión sobre la que el Gobierno ha dicho que le compete en exclusiva a él y a la Casa Real, y que, por tanto, respetará.
Este asunto ha acaparado el interés de la jornada parlamentaria después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, abriera la puerta a esa posibilidad, al señalar que la desclasificación de los documentos "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado" y expresara su deseo de que el rey emérito regresara a España.
A primera hora de la mañana, y después de que su partido avisara al Palacio de la Zarzuela, Feijóo ha publicado un mensaje a través de su cuenta de la red social X en ese sentido, una vez que los archivos secretos que hizo públicos el Ejecutivo avalaran el papel del rey durante el fallido golpe de Estado militar del 23F.
El Gobierno respetará la decisión que tome el rey Juan Carlos I si desea volver a España
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado que respeta la decisión que pueda tomar el rey emérito de querer regresar a España una vez que se han desclasificado los documentos del intento de golpe de Estado del 23F. "Yo respeto, desde luego en este caso, la decisión que en ese sentido tome el rey emérito", ha señalado la portavoz del Ejecutivo tras reunirse con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, en la sede del Ministerio.
Bolaños dice que el regreso del rey emérito es una decisión que le compete a él
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha dicho este jueves que la decisión de que vuelva al rey emérito a España le compete exclusivamente a él y a la Casa Real. Así lo ha asegurado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que expresaba su deseo de que volviera a España tras años residiendo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).
Pilar Santos
Los papeles del 23F desclasificados ahora por el Gobierno reflejan a un Juan Carlos I ajeno al golpe de Estado
La desclasificación de nuevos documentos oficiales sobre el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 aporta detalles que respaldan, con informes internos, la actuación del entonces jefe del Estado, Juan Carlos I, en contra de la intentona. Los textos describen las órdenes impartidas para sostener el orden constitucional, las gestiones para asegurar un mensaje televisado y las comunicaciones directas con los mandos militares sublevados. La Casa del Rey no ha querido realizar ninguna valoración sobre los papeles y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha animado a pedir el regreso del emérito.
Vox asegura que serán "los historiadores" los que digan si la desclasificación refuerza a Juan Carlos I
El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha rechazado este jueves valorar si la desclasificación de los documentos del intento de golpe de Estado del 23F refuerzan o no la figura de Juan Carlos I, algo que "los historiadores dirán". "Yo creo que esto lo tendrán que decir los historiadores, yo soy político, no he leído esos documentos, vengo de Bruselas, vengo a apoyar en la campaña. Los historiadores dirán, ya habrá muchísimos artículos, ensayos, libros y relecturas", ha respondido a preguntas de periodistas en la plaza Mayor de Salamanca.
