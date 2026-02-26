Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LITERATURA

Javier Cercas, sobre los papeles desclasificados del 23-F: "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España"

El autor publica una edición especial de 'Soldados de Salamina' para celebrar su 25º aniversario

'Soldados de Salamina', de Javier Cercas, fue publicada en 2001.

'Soldados de Salamina', de Javier Cercas, fue publicada en 2001. / MANU MITRU

Pedro del Corral

Madrid

Lo tenía claro. El Gobierno tenía que desclasificar los papeles del fallido golpe de Estado que paralizó España aquel 23 de febrero de 1981. Y, para ello, concienzudo, Javier Cercas se lo hizo saber a Pedro Sánchez. Este miércoles, 45 años después , ojo, el Gobierno ha hecho públicos 150 documentos que arrojan luz sobre aquellas horas críticas: hay notas del CESID e informes de Interior, un mosaico de llamadas, dosieres, campañas que hasta hoy habían pasado desapercibidos. Un día después, aprovechando la presentación de una edición especial de Soldados de Salamina, que cumple 25 años, el autor se ha manifestado al respecto. "Pedro Sánchez ha hecho un gran servicio a la democracia de España", ha comentado.

Javier Cercas, fotografiado en Barcelona.

Javier Cercas, fotografiado en Barcelona. / MANU MITRU

[Noticia en elaboración]

'Soldados de Salamina'

Javier Cercas

Debolsillo

232 páginas | 14,20 euros

