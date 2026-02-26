El jefe de la UDEF que investigó a los Pujol sostiene que la familia tenía ascendiente con independencia de siglas políticas

El inspector al frente de las investigaciones realizadas a la familia Pujol ha argumentado ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a la familia y a los 10 empresarios acusados de ayudarles a blanquear su fortuna en Andorra que el ascendente del expresidente catalán se extendía sobre las distintas administraciones con independencia de siglas políticas. Así ha respondido a Cristóbal Martell, abogado defensor del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, y su hijo mayor, cuando este ha señalado que una de las operaciones sospechosas correspondían a un ayuntamiento en el que la Alcaldía correspondía al PSC.

El presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, ha advertido al abogado del principal acusado sobre el cariz que tomaba su interrogatorio. "El testigo tiene una hipótesis acusatoria, o es el fiscal el que la tiene; lo que importa es la convicción del tribunal, pero ese conjunto de reconvenciones" que dirige al testigo en cada pregunta "son formas que no son tan necesarias", así que "atengámonos a lo que son los hechos objetivos, aunque el testigo tenga una valoración de los hechos, que al tribunal no le importan tanto".

El propio testigo, ahora destinado en la Comisaría General de Información, comenzó su comparecencia en el tribunal apelando a la "animadversión personal" que había dicho sentir hacia los acusados, que luego matizó para dirigir contra su representación legal. El presidente del tribunal ya minimizó esa posible animadversión, que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo redujo a una "molestia".

Como estaba previsto el abogado que tomó la palabra después de la intervención del fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo ha sido Cristóbal Martell. En un interrogatorio extenso y minucioso, el letrado ha intentado que el agente corrigiera algunas de sus conclusiones que sostiene que fueron utilizadas para camuflar el presunto cobro de comisiones. El letrado echó mano del pendrive de origen dudoso por el que fue condenado el ex número dos de la Policía Eugenio Pino. El testigo recordó que había sido expulsado del procedimiento por el instructor, el juez José de la Mata.

El jefe de la UDEF que investigó a la familia Pujol en su segundo día de interrogatorio / EPC

"El mejor"

A la preguntas especificas de Martell, el agente policial ha afirmado más de una vez: "Lo desconozco". No obstante, ha querido dejar claro que él, en ningún momento, investigó, por ejemplo, planes urbanísticos, ni adjudicaciones o concursos públicos, lo que ha intentado justificar con un "siempre digo que soy lo mejor en lo mío, pero en esta cuestión no". Ese desconocimiento también se refería a quién gobernaba las administraciones que encargaban determinadas obras o el color político de las instituciones que aprobaban los proyectos. El inspector si que ha subrayado que existen en distintas operaciones "plusvalías" irregulares y "pagos injustificados" y se ha confirmado en sus hipótesis, para lo que había reconstruido "los vínculos criminales de antaño" que, en su opinión, se produjeron.

La defensa ha cuestionado también una agenda que se encontró en el despacho de Jordi Pujol Ferrusola en la que figuraban visitas a diferentes personas. El abogado del primogénito del presidente ha destacado que en la portada aparecía el nombre de Josep Puig Godés, hermano del exconseller Felip Puig. En este sentido, en inspector ha explicado que se la atribuyó a Pujol Ferrusola porque se encontró en un mueble de su "dominio" y que en una agenda "se pueden apuntar muchas cosas".

Respecto a algunas operaciones, ha dicho no acordarse de las mismas con detalle o que las pesquisas las había efectuado un subordinado, pero si ha sido taxativo al afirmar que recopiló información sobre fondos "desviados a México y que desaparecieron". En la sesión de este miércoles llegó a cifrar en 29 millones de euros el dinero desviado. Incluso, ha admitido que no había revisado ciertos préstamos admitidos por las dos partes, pero que el testigo considera que "hacía irracionalidad".

Ocultar al Tribunal de Cuentas

La insistencia del letrado en preguntar sobre préstamos concedidos a terceros llevó el interrogatorio a Convergència Democràtica de Catalunya (CDD), cuya presunta financiación ilegal se investiga en el caso 3%. Pese a que el presidente ya había advertido de que no era necesario entablar una discusión con el testigo, Martell no se ha resistido a señalarle que "si no sabía que los partidos tienen límite de endeudamiento", lo que podía explicar por qué el tesorero del partido intercedía en la concesión de créditos para terceras empresas. El inspector jefe le ha respondido con un "¿me está diciendo técnicas para que no consten [esos préstamos] en el Tribunal de Cuentas?", lo que ha sido respondido por el abogado del Estado José Ignacio Ocio con un "muy bien", según se le ha podido leer en los labios.

Luego el abogado del primogénito ha tratado de desactivar el informe realizado por la UDEF en relación con el delito antecedente necesario para que exista un delito de blanqueo. El testigo ha admitido que citó otros casos como Grand Tibidabo, en el que la víspera había situado el origen de la fortuna en Andorra, o la quiebra de la constructora Huarte sin pretender querer aportar "la verdad judicial de esos casos", sino como antecedente de corrupción, porque "un tercero" mencionaba a Jordi Pujol Ferrusola. "Juro y perjuro que no me invento nada de lo que transcribí", ha llegado a afirmar.

Los abgados defensores preguntan al inspector jefe de la UDEF que investigó a los Pujol. / EPC

"Dejémonos de chascarrillos"

Cuando concluyó Martell, han comenzado el resto de abogados. Cuando le llegó al turno al abogado de Mercè Gironès, Oriol Rusca, no cesaron los comentarios contra las conclusiones alcanzadas por el inspector jefe del tipo: "Usted, depende de lo que diga el Google, hace". Ello ha llevado al presidente del tribunal a advertirle de que acabara con esas manifestaciones que "el interrogatorio debía ser serio y que se cesaran los chascarrillos". Incluso le ha señalado que la expresión "a capón", por la que había preguntado, que había utilizado el testigo "era fácilmente comprensible".

En tono irónico el abogado ha apuntado que eso era "rigurosidad". El testigo le ha pedido que releyera su informe, porque nunca había hecho esas manifestaciones, como que el divorcio entre Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès fuera instrumental. Ha añadido que se había centrado en la despatrimonialización del matrimonio con la cesión de un piso a su hija Nùria.

"Puede haber bailado un número", ha dicho el testigo en referencia al número policial que constaba en un informe -luego ha admitido que podía ser de una compañera de promoción- y el abogado ha respondido: "Ha bailado todo". Y con estos dimes y diretes ha trascurrido el interrogatorio del letrado de Gironès, que no ha dudado en reírse. La víspera el testigo ya detuvo sus respuestas varias veces porque le molestaban los comentarios que susurraba el letrado.

Noticias relacionadas

En el caso de que no todas las defensas, que son más de una quincena, puedan interrogar a este policía el instructor de las diligencias policiales sobre esta presunta trama este jueves, el funcionario deberá comparecer de nuevo en la sala de vistas el próximo 9 de marzo, cuando se reanude el juicio. Estaba prevista para este jueves la declaración de otros cinco agentes, pero muy posiblemente no podrán ser interrogados por falta de tiempo y sus declaraciones pasarán a esa sesión.