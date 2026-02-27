Antelo pasa al ataque y denuncia las presiones de la dirección nacional de Vox para provocar su caída: "Lealtad no es sumisión"

Presiones directas desde la dirección nacional de Vox en Madrid para hacerle caer. Es lo que denunció este viernes el hasta ahora líder de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, quien reiteró su rechazo a presentar su dimisión como presidente provincial del partido tras, según afirmó, recibir una instrucción directa de la dirección nacional para cesarlo.

Antelo, que pasa así al ataque frente a la cúpula del partido en Madrid, aseguró que no puede aceptar una salida que, a su juicio, implicaría asumir una culpa inexistente.

"En España, por desgracia, nadie dimite. Y si dimite es porque ha hecho algo mal", sostuvo el dirigente, quien insistió en que no ha recibido explicaciones oficiales sobre su cese y calificó la situación de "extremadamente extraña".

Rodeado de decenas de periodistas, su caída después de que el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) dimitiese este jueves por la noche en pleno "por un profundo desacuerdo con la gestión" que venía realizando, congregaba este viernes a numerosos periodistas a las puertas del Ayuntamiento de Molina de Segura, a los que había convocado para ofrecerles las explicaciones oportunas tras el terremoto que ha sacudido los cimientos de la formación conservadora.

El todavía presidente regional defendió que "la lealtad es de ida y vuelta" y la diferenció de la "sumisión", que definió como "decir a todo que sí, aunque no se tenga razón". Él mismo reconoció que fue citado el miércoles por la Secretaría General del partido, enviada desde Madrid, para comunicarle su cese como presidente regional y sugerirle que, si presentaba su dimisión voluntaria, sería designado candidato electoral e incluso podría asumir una portavocía nacional en materia de deportes.

Negativa a publicar un mensaje "sabiendo que es falso"

"Al día siguiente, me llega un mensaje de WhatsApp de Ignacio Garriga, secretario general de Vox, en el que se me dice que, si yo salgo y digo que ha sido idea mía relevarme en el CEP, acaba la historia y Santiago (Abascal) y él me apoyan en redes. No puedo copiar un texto y enviarlo sabiendo que es falso", reiteró.

El dirigente murciano aseguró no haber mantenido conversación reciente con el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, y afirmó que no ha recibido notificación oficial de su cese, más allá de lo que ha trascendido hasta ahora.

"No puedo plantearme montar un nuevo partido político", asegura

Preguntado por si se sentía "purgado" por el partido, sí que reconoció su “tristeza” por lo que considera una gestión inadecuada de la crisis interna. "Un vehículo que podía ayudar a España parece que no tiene los mejores conductores", señaló.

Seguirá como diputado regional

Lo que sí que confirmó que continuará en la Asamblea Regional como portavoz parlamentario mientras el partido no adopte una decisión formal en otro sentido. También descartó, por el momento, la creación de una nueva formación política: "No me planteaba estar hoy aquí. No puedo plantearme montar un nuevo partido político", aseguró.

En su intervención, defendió la implantación territorial de Vox en la Región de Murcia, que, según aseguró, cuenta con el mayor número de afiliados por habitante de toda España y con expectativas electorales que la sitúan como posible primera fuerza en la comunidad.

Su salto político, gracias a Ortega Smith

Antelo recordó sus orígenes profesionales en el baloncesto, reivindicando “la cultura del esfuerzo, del sacrificio y la meritocracia”, valores que, dijo, han guiado tanto su carrera deportiva como su trayectoria política. Según explicó, tras sufrir una lesión grave recibió llamadas de distintos partidos para incorporarse a la política, ofertas que inicialmente rechazó.

Fue finalmente el entonces secretario general de Vox, Javier Ortega Smith (que también ha sido purgado por Abascal estos días), quien le convenció para colaborar con la formación, primero en el ámbito deportivo y posteriormente asumiendo mayores responsabilidades. Antelo presumió de haber estado al frente del partido como presidente de la gestora regional, elegido en primarias, miembro del Comité Ejecutivo Nacional y vicepresidente del Gobierno regional junto al PP de Fernando López Miras.