Feijóo corteja al electorado de Vox: "no dispersemos las fuerzas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, irrumpió por primera vez este viernes en la recien inaugurada campaña por las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo lanzando mensajes claros hacia el electorado de Vox: "No dispersemos las fuerzas" para que haya "un gobierno claro y con un rumbo decidido" el día después de las urnas, que ayude a poner fin a la "decadencia paulatina" en la que está sumido, a su juicio, la nación. Para que haya "certezas", dijo jugando con el lema de campaña de Alfonso Fernández Mañueco en un momento en el que siguen las incertidumbes sobre Extremadura y Aragón.

"Si nosotros nos dividimos, no venceremos. Si nosotros nos unimos, seremos implacables. Os pido que no dispersemos las fuerzas porque si las unimos multiplicaremos el resultado" aunque "si por el contrario dispersamos las fuerzas, multiplicaremos las incertidumbres. Y os pido que nos unamos en las urnas porque la certeza del día siguiente de las elecciones es lo fundamental", remarcó un Feijóo que tiró de historia incluso para profundizar en su mensajes. "Los romanos sabían perfectamente cómo ganar al enemigo. Dividir y vencer", ahondó.

Por eso, "os pido que nos unamos en las urnas porque la certeza del día siguiente de las elecciones es lo fundamental", remachó el presidente del Partido Popular en un acto sin una mención a la formación que preside Santiago Abascal pero con varios mensajes directos a ese partido con el que sigue negociando en Extremadura y Aragón. Y reivindicó el PP como "el único partido que habla bien de sus compañeros, no como el resto de partidos que hablan mal en privado y en público", en un momento en el que Vox atraviesa una crisis interna.

Es más, avisó de que "hay partidos especializados en propuestas y hay otros especializados en protestas". Pero a los presentes recomendó "desconfiar de los que siempre protestan y nunca proponen; desconfiar de los que tienen soluciones para todo aunque nunca hayan solucionado nada; desconfiar de los profetas que hablan pero no hacen".

Al Gobierno, dijo, se llega "ya aprendido" y apeló a la experiencia de Alfonso Fernández Mañueco que lucha en las urnas por un tercer mandato. Y al que describió como una persona que "no compite en el ruido con los demás" pero que "gana a todos en gestión" y que, lejos de estar "mirándose al ombligo", se dedica, dijo, a la ciudadanía de manera que "sin estridencias y sin fuegos artificiales representa la serenidad en la gestión de las cosas públicas".

Para Feijóo "España necesita un cambio" que pasaría por apear a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa. Describió al presidente como un "figurante" que lanza "anzuelos permanentemente, cortinas de humo permanentemente". Porque "cuando tú no puedes legislar porque no tienes mayoría en el parlamento, cuando tú no puedes aprobar leyes porque te las tumba el Congreso de los Diputados, lo que tienes que hacer es grabar vídeos de TikTok desde la Moncloa. Y eso evidentemente no es un presidente de gobierno, eso es un figurante que no presidente del Gobierno". Por lo que pidió una movilización masiva de “aquellos que quieren echar a Sánchez”, incluidos los votantes de Vox, a los que hay que “convencer de que vuelvan a votar al Partido Popular”, recoge Servimedia.

Juan Carlos I

Y hablando de cortinas citó los papeles del 23F que se han desclasificados para insistir en la visión de que ha salido "lo que ya sabíamos, que el rey Juan Carlos fue el garante de la democracia en España, que, con sus errores, ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo" y, por eso, ahondó en su propuesta de que debe volver a España. "Merece que se le reconozca ese honor" y "si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España", remarcó Feijóo el día que Zarzuela fijó las condiciones a Juan Carlos para volver: fijar su residencia fiscal en España.

Además de los mensajes por el voto de Vox y contra Sánchez, Feijóo lanzó mensajes en favor del campo y criticó que la apuesta del Ejecutivo va en beneficio del coche eléctrico en lugar del control de la fauna salvaje. Es más, aseveró que el dinero que llega de Europa para "indemnizar a los ganaderos por el daño de los lobos" el Gobierno va a "dedicarlo al coche eléctrico".

Sector primario

Y arremetió contra los que dice que "todo el problema del sector agrario de Salamanca y España es el Mercosur, entonces tenermos pocos problema", reflexionó, porque "el Mercosur aún no ha entrado en funcionamiento", el mismo día en el que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció la “aplicación provisional” del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur.

Noticias relacionadas

Feijóo reivindicó su compromiso con el sector primario en el primer día de campaña electoral de las autonómicas, en el que ha recorrido la provincia de Salamanca con visitas a la cooperativa Dehesa Grande en Peralejos de Abajo y Vitigudino, la Fuente de San Esteban hasta el mitin de cierre de la jornada en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal de Ciudad Rodrigo.