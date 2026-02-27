En el Congreso
ERC registra una ley para crear el consorcio de inversiones que estaba negociando con el Gobierno
El texto deberá ser aún consensuado entre los republicanos catalanes y el PSOE
En plenas negociaciones con el Gobierno, ERC ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear el "Consorcio de Inversiones de Catalunya", según explican fuentes del grupo republicano. La intención, apuntan, es poner en marcha "un nuevo instrumento" que permita poner fin a los "déficits estructurales acumulados durante décadas en las inversiones estatales en el territorio". El texto presentado, explican estas mismas fuentes, deberá ser negociado ahora con el Ejecutivo. No obstante, su tramitación no podría iniciarse en la Cámara Baja hasta comienzos de abril.
A lo largo de nueve páginas, los republicanos catalanes detallan la creación de este consorcio de inversiones, que se trataría de un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Catalunya. Entre sus objetivos, según el texto legislativo, estaría la elaboración de un Plan Plurianual de Inversiones del Estado en Catalunya; el seguimiento, control y evaluación de las inversiones o la propuesta de medidas correctoras y reprogramaciones para que se cumplan los niveles de ejecución prevista.
La norma, que también contempla la constitución de una sociedad mercantil participada por el Estado y la Generalitat, recoge que la creación del consorcio se deberá producir en un máximo de 9 meses desde la entrada en vigor de la misma. Sin embargo, se fija el inicio de la actividad del mismo el 1 de enero de 2027, una cifra poco realista dados los plazos de tramitación en el Congreso y las dificultades que podría encontrar el texto durante su debate.
La creación de este consorcio forma parte de las conversaciones que llevan manteniendo meses el Gobierno y ERC y que, en gran medida, mantienen bloqueado el apoyo de los republicanos catalanes a los presupuestos del Estado y a los del Govern de Salvador Illa. Aunque un posible acuerdo supondría un paso adelante relevante, fuentes de ERC señalan que lo que resulta imprescindible para encarrilar la negociación es buscar la fórmula para que Catalunya pueda recaudar el IRPF.
