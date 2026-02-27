CRISIS EN VOX
Joaquín Robles, el que más papeletas tiene para suceder a Antelo en la Región de Murcia
El diputado en el Congreso parte con ventaja, aunque también suena el portavoz adjunto en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez
Jaime Ferrán
Joaquín Robles (Moratalla, 1964) parece tener muchas papeletas para ser el nuevo presidente provincial de Vox en la Región tras la salida forzada de José Ángel Antelo. Son varias fuentes del partido las que apuntan a que el diputado en el Congreso, que ya lleva tres legislaturas consecutivas ocupando escaño, podría desarrollar un buen papel en el futuro CEP.
Cercano a Abascal, es portavoz de la Comisión de Cultura y portavoz de la Comisión de Educación, FP y Deportes en la Cámara Baja. En alguna ocasión ha sido noticia por los debates en los que ha participado en las Cortes Generales. Por ejemplo, en octubre de 2024 defendió una moción en la que alertó de lo que llamó el "pin musulmán", ya que, según él, "el Islam en las aulas es una amenaza". Licenciado en Filosofía por la UMU, ha ejercido como profesor en el IES San Juan de la Cruz de Caravaca y ha ejercido distintas responsabilidades en Denaes, Fundación para la Defensa de la Nación Española.
Otras fuentes, sin embargo, apuntan más a una figura más conocida para los murcianos como Rubén Martínez Alpañez, portavoz adjunto en la Asamblea.
- Marcha atrás a las expropiaciones de Amazon para las infraestructuras de sus nuevos centros de datos
- Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: 'Una Final Six es algo que no sabes cuándo va a volver
- Este es el camino que le espera al Casademont Zaragoza en la Final Six de la Euroliga
- Acuerdo in extremis entre Natalia Chueca y Vox en Zaragoza: estos son los cambios y las claves del pacto
- El segundo retorno a casa de Mateo Mejía. 'El Zaragoza no se merece estar donde está
- Muere un hombre de 55 años tras un incendio en una chabola en Zaragoza
- Michigan vuelve a la senda de la victoria ante Minnesota con una gran actuación del zaragozano Aday Mara
- Todo listo para la Cincomarzada, que contará por primera vez con dos escenarios: 'Hemos ido de cráneo pero ya lo tenemos