Casi 1.000 soldados españoles en las misiones más próximas al conflicto de Oriente Medio

Casi mil militares españoles están desplegados en la misiones más próximas a la zona del conflicto bélico que han desatado los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, en concreto en las operaciones de paz en Líbano e Irak.

Según los datos actualizados del Ministerio de Defensa, en la misión de Líbano hay desplegados alrededor de 700 militares españoles, en tanto que en la de Irak son 275. Todos ellos se encuentran bien, según han indicado a EFE fuentes de departamento que dirige Margarita Robles.

Las fuerzas armadas españolas se desplegaron en Líbano en septiembre de 2006, como se recuerda en la página web del Ministerio.

El grueso del contingente en lo que se denomina operación Libre Hidalgo se encuentra en la base 'Miguel de Cervantes', cerca de la localidad de Marjayún donde está el Cuartel General del sector Este, liderado por España. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura.

En Líbano

Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la línea que separación entre Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas.

Todas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes.

El contingente español, que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 entre 600 y 700. Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano quince militares españoles.

En Irak

La misión de apoyo a Irak comenzó en octubre de 2014. Los militares españoles adiestran al ejército iraquí dentro de la coalición internacional de lucha contra el Dáesh.

Desde octubre de 2018, también se asesora al gobierno de Irak en el ámbito de la estructura de seguridad nacional, así como desarrollar su sistema educativo profesional militar. Todo ello dentro de la misión denominada NATO Mission-Irak (NMI). Ambas misiones se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de este año, según acordó el Consejo de Ministros el pasado diciembre.

En el caso de la de Líbano, muy marcada por la crisis de Gaza, acabará en diciembre para posteriormente proceder durante 2027 a un repliegue ordenado en manos de las fuerzas armadas de ese país.

Naciones Unidas

"Hasta entonces, España continuará manteniendo el esfuerzo actual de acuerdo con sus compromisos con Naciones Unidas, el pueblo libanés, y con un mandato establecido por Naciones Unidas", tal y como dijo la ministra Robles en su comparecencia en el Congreso el pasado 26 de enero para hablar de las misiones.

Por lo que respecta a Irak, la ministra recordó que el contingente español tiene "dos pilares": por un lado, la Coalición internacional para derrotar al Dáesh mediante la operación Inherent Resolve y, por otro lado, la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI), centrada en el asesoramiento a las autoridades iraquíes para el desarrollo y afianzamiento de sus instituciones de seguridad y defensa.

España contribuye a la Coalición de lucha contra el Dáesh con un Grupo Táctico de Operaciones Especiales (SOTG), compuesto por 71 militares, así como personal en el Cuartel General.

El principal contribuyente

Respecto a NMI, España el principal contribuyente, manteniendo desplegada una compañía de protección de la fuerza, y personal en el cuartel general, así como asesores, con una suma total de 204 militares.

Según subrayó la ministra, a partir de mayo de este año un militar español va a asumir el mando de la NMI, lo cual supone que España "va a desempeñar un papel fundamental en la misión, el cual exigirá un mayor grado de implicación", apostilló Robles.