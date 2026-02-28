Sánchez rechaza la acción de EEUU e Israel en Irán y pide desescalada y diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el primer y -de momento- único líder internacional en condenar explícitamente la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. A través de un mensaje en X, publicado al mediodía de este sábado, el jefe del Ejecutivo ha expresado su rechazo a "la acción militar unilateral de Estados Unidos e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil".

En su publicación, Sánchez también ha condenado de igual manera "las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria" y ha pedido una "desescalada inmediata" que pase por el "respeto al derecho internacional". "No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio", ha añadido.

Estas declaraciones se producen en un contexto de incertidumbre, donde, a nivel internacional, la mayoría de sus homólogos se han limitado a pedir moderación y diálogo, sin llegar a rechazar de manera tajante el ataque. Por su parte, la Unión Europea ha hecho un llamamiento a garantizar el "pleno respeto al derecho internacional".

158 españoles en Irán

Antes de que Sánchez se pronunciara, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también se había expresado sobre la situación. En su mensaje, Albares ha informado que siguía de cerca la ofensiva y ha subrayado la necesidad de reconducir la situación hacia un "espacio de paz y estabilidad". "La violencia solo trae caos", ha escrito el ministro en la misma red social. Fuentes de Exteriores han cifrado en 158 el número de españoles que se encuentran actualmente en Irán, a los que se ha recomendado abandonar el país utilizando "los medios disponibles".

Por parte de sus socios en el Ejecutivo, Sumar, también se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha condenado el "ataque ilegal" de ambos países contra Irán. Desde Barcelona, donde los Comuns celebraban un congreso nacional, Urtasun ha instado a la Unión Europea a que condenara la acción "en las próximas horas". Otras formaciones de izquierda, como Podemos, han pedido explícitamente un "aislamiento internacional" de Donald Trump por sus "invasiones ilegales". "[Estados Unidos] son la mayor amenaza para la humanidad", ha escrito Ione Belarra, líder de Podemos, en X.

Diferentes voces en el PP

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha adoptado una postura más cautelosa, limitándose a pedir "contención, evitar una escalada y volver a la negociación", en línea con otros dirigentes internacionales. El presidente del PP también ha hecho un llamado a que "Occidente esté unido" y ha solicitado al Gobierno que active "de forma inmediata" un "plan de protección y evacuación para los españoles", como "prioridad irrenunciable", algo que fuentes de Exteriores aseguran que ya han desplegado. Feijóo lo ha manifestado así en un mensaje en X, publicado tras un mitin en Ávila en apoyo a su candidato a las elecciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el que ha evitado comentar en su discurso la situación internacional.

En su publicación en X, además, ha lanzado una crítica velada a Sánchez: "Ningún demócrata puede ser condescendiente con ello [régimen de Irán] porque la libertad se defiende en todo el mundo". Esta misma argumentación ha sido utilizada por el alcalde del PP de Badalona, Xavier García Albiol, quien ha respondido directamente al mensaje del presidente del Gobierno con la siguiente afirmación: "Ningún régimen que teme a la libertad de su propio pueblo puede presentarse como ejemplo ante el mundo".

En términos mucho más contundentes se ha pronunciado la diputada popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien, como es habitual, ha elevado el tono del partido en defensa del mandatario de la Casa Blanca, como ya pasó con la operación en Venezuela. "Mi admiración por los americanos e israelíes que participan en esta operación decisiva... Mi apoyo al pueblo iraní, que lleva décadas sometido a un régimen terrorista; España y Europa debemos apoyarles sin matices y sin fisuras", ha manifestado en X. El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, con posturas similares, ha compartido el mensaje.

Vox defiende la operación

Una línea de argumentación que coincide más con la del presidente de Vox, Santiago Abascal, que con la de Feijóo. "[La operación] es la batalla del mundo libre frente a las tinieblas de los ayatolás", ha dicho el líder de extrema derecha en un acto electoral en Palencia, donde ha acusado al jefe del Ejecutivo español de acercar a España "a la oscuridad antioccidental" y ha asegurado que recibiría "con gran esperanza" que la operación perpetrada supusiera la caída del régimen islámico, cerrando filas con Trump.

En un contexto internacional especialmente delicado, con los equilibrios geopolíticos en juego, son muchos los partidos que aún no se han pronunciado sobre el ataque. Otros, como Junts, han emitido mensajes más neutrales que no valoran la operación de Estados Unidos e Israel. El líder posconvergente, Carles Puigdemont, quien reside en Bélgica tras haber sido condenado por su implicación en el referéndum del 1 de octubre, ha escrito en X la siguiente reflexión: "Quiero tener un recuerdo para todos los iraníes que han muerto, sufrido represión, torturas, prisión o exilio durante décadas por luchar en condiciones de dignidad humana y libertad". Además, ha pedido que "cuando acabe el conflicto" no "vuelvan a ser los eternos olvidados".