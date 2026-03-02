Secciones

Abascal ve a Sánchez como el "tonto útil" y le pide "estar callado" sobre Irán

Sara Fernández

 El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "tonto útil de los peores regímenes del mundo" y, en el caso de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, le ha pedido "estar callado y no comprometer la seguridad de los españoles". Más información

