Juan Carlos I está tranquilo en un hotel de Abu Dabi porque su casa lleva un mes en obras

Juan Carlos I está bien y tranquilo en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), según fuentes conocedoras de su situación. Los ataques de EEUU e Israel contra Irán y los enfrentamientos en la zona han sorprendido al rey emérito en la ciudad donde vive desde 2020, aunque no en su casa. Esas fuentes apuntan que su residencia habitual, en una isla privada, llevan más de un mes de obras y se trasladó al establecimiento hotelero hace ya cuatro semanas.

En agosto de 2020, el emérito se 'autoexilió' para intentar no perjudicar a Felipe VI por las informaciones que se iban conociendo sobre su fortuna oculta. Tras unos meses en un hotel de lujo de Abu Dabi, el jeque Mohamed bin Zayed le facilitó una casa en Nurai, una paradisiaca isla de aguas turquesas en el Golfo Pérsico. Solo se puede llegar en barco o helicóptero.

"Apoyo de la embajada" a todos los españoles

Sobre la situación de don Juan Carlos ha sido preguntado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha explicado que cualquier información sobre el emérito corresponde a la Casa del Rey. No obstante, Albares ha indicado que la situación en Emiratos "es la que es, el espacio aéreo está cerrado", y ha agregado que "cualquier español, incluido el rey emérito, tiene la atención y el apoyo de la embajada".

Juan Carlos I lleva seis días en los titulares de la prensa española. Empezó el miércoles pasado, cuando se desclasificaron los papeles del 23F y se confirmó el relato oficial de que trató de detener la asonada desde el primer momento. Al día siguiente, el jueves, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, abrió el debate de su vuelta definitiva a España. Dijo el dirigente conservador que "la desclasificación" debe "reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado". La propuesta, sin embargo, no caló ni en el propio Felipe VI, que se vio obligado a que sus portavoces advirtieran el viernes de manera oficial algo ya publicado: que si vuelve tendrá que traer a España la residencia fiscal. No concretaron los portavoces esta vez que no podrá dormir en el Palacio de la Zarzuela, aunque esa condición también sigue vigente. Y la atención ha seguido puesta allí, porque, tras los ataques coordinados de EEUU e Israel contra Irán, este país shií ha respondido con una serie de contrataques con misiles balísticos y drones dirigidos a objetivos militares estadounidenses y a países regionales que albergan bases militares o instalaciones estratégicas. En Emiratos Árabes Unidos, algunas informaciones aseguran que tanto el Zayed International Airport, en Abu Dabi, como el Dubai International Airport, han sufrido impactos.