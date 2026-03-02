Koldo reclama que no se troceen los juicios por la compra de mascarillas ante los nuevos indicios contra Pardo de Vera

La defensa del que fuera asesor ministerial Koldo García, que está a la espera de que el Tribunal Supremo fije fecha para el juicio que le sentará en el banquillo junto al que fuera su jefe, el exministro José Luis Ábalos, y al comisionista Víctor de Aldama, ha reaccionado ante el último informe policial que apunta a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, por el "pelotazo" por la compra de mascarillas en Transportes ante la Audiencia Nacional. Insiste en que los mismos contratos están siendo investigados por dos órganos judiciales diferentes y que ello vulnera gravemente sus derechos fundamentales.

"Si existe una única organización criminal, cuyo objeto único consistiría en la adjudicación fraudulenta de contratos de Adif, Puertos del Estado e Interior, no debiera trocearse en distintos juicios", señala la abogada Leticia de la Hoz en su último escrito, presentado este mismo lunes en el Supremo y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aún no ha resuelto las cuestiones previas planteadas en la vista pública que se celebró el pasado 12 de febrero, una de las cuales incide precisamente en el "non bis in idem" (no poder ser juzgado dos veces por los mismos hechos). El argumento de la defensa es que Koldo, Ábalos y Aldama están también imputados en la parte de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, que agrega a esta lista a otros responsables de los contratos para la compra de mascarillas como son la expresidenta de Adif Pardo de Vera y el ex director general de Carreteras Javier Herrero.

La defensa presenta estas alegaciones ante el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, conocido la semana pasada y que se entra en la participación que la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera habría tenido en las adjudicaciones sospechosas. Su conclusión es que el "intercambio de mensajes" descubiertos y que en parte se intentó eliminar, "permite inferir que el asesor ministerial Koldo García intervino en la selección de Soluciones de Gestión" para la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes

"Basta ver que se sigue investigando a nuestro representado allí por los mismos hechos que se juzgan en esta causa (...) Se trata de devolver las diligencias al juez natural de la investigación", insiste la defensa de Koldo, que recuerda que al no existir ya ningún aforado por la pérdida de condición de diputado de Ábalos no hay razón para que el Supremo siga reteniendo esta causa. En este sentido recuerda la existencia de antecedentes, puesto que en uno de los autos referidos al "procés" independentista en Cataluña el propio Supremo aceptó la "revisibilidad de la competencia hasta el mismo día de comienzo del juicio oral".