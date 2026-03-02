El PSOE intenta evitar la identificación por el juez de la persona que habría recogido en Ferraz el dinero de Carmen Pano

El PSOE está personado en la Audiencia Nacional en el caso hidrocarburos --que investiga al comisionista Víctor de Aldama y sus socios por un fraude millonario a Hacienda--, pero lo hace dentro de lo que se denomina la acusación popular "unificada". Es decir, aunque forman parte de la causa como acción popular organizaciones tan dispares como el PP, el PSOE o Hazte Oír, la dirección letrada corresponde solo a uno de ellos, en este caso a la asociación provida, que está personada en varias causas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Y aunque la ley obliga a que todas las personaciones coordinen su posición frente a las investigaciones de las que forman parte, esto no siempre ocurre. Este mismo lunes, el abogado que representa al PSOE ha presentado un escrito ante el juez Pedraz solicitando que no tenga en cuenta un escrito presentado la semana pasada por Hazte Oír en el que se interesaban varias diligencias, entre ellas, que se identifique al "varón de 40 años" trabajador en la planta segunda del partido al que la socia de Aldama Carmen Pano dijo que entregó en mano hasta 90.000 euros en la propia sede de Ferraz.

El abogado del PSOE reprocha a Hazte Oír que actúe a su antojo y, en este caso, que haya pedido dicha diligencia "también en nombre del Partido Socialista" sin que esta parte haya sido informada ni consultada al respecto, según el escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Carmen Pano / EP

Así, esta parte aduce que Hazte Oír actúa con "fines espurios" intentando desviar al juez Pedraz del objeto de la causa, que es investigar un delito contra la Hacienda Pública "cometido por Víctor de Aldama y sus compinches a través de Villafuel y una miríada de sociedades interpuestas". Por eso, a juicio del documento que firma el abogado Gonzalo Martínez Fresneda "parece claro, a estas alturas, que pudiera parecer de la actuación de las acusaciones, por el contenido de sus escritos, que el interés de estas se aleja del objeto de investigación, que no parece interesarles, y se aproximan incesantemente a conseguir la imputación de mi mandante (en vano)."

Entrega del sobre

Otro punto que denuncian es el referido a un "oscuro episodio", según denomina el propio letrado del partido, en el que un socio de Aldama, Luis Alberto Escolano, habría entregado a este un sobre con documentación sensible relacionada con el caso. Según la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, “la finalidad del encuentro pudiera (ser) el retorno de documentación a su propietario, Víctor Aldama”, si bien dicho sobre no se encontró en los registros realizados en su domicilio. Se trataría de un sobre que, según ha asegurado el empresario públicamente, probaría una supuesta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista.

"El l imputado se negó a contestar reconociendo con toda crudeza que pretendía negociar con la Fiscalía su entrega, no se sabe a cambio de qué", se queja el abogado en su escrito, para añadir que "sorprende, en este escenario, que las acusaciones populares unificadas no se hayan apresurado a reclamar al señor Aldama que entregue ya el sobre que escamoteó a la UCO y que esconde desde entonces".

"Intrigas políticas"

Otras diligencias solicitadas a las que se opone el PSOE es que se vuelva a citar al que fuera jefe de gabinete de la exvicepresidenta Teresa Ribera, que compareció hace solo unas semanas; y que se identifique la titularidad de una línea telefónica, "por el simple motivo de que, al parecer, Koldo García Izaguirre (ex asesor de José Luis Ábalos) tuviera este teléfono entre sus contactos y se lo enviara al señor Aldama resulta, de nuevo, una frivolidad que busca la confusión y entretener la investigación con intrigas políticas".

Así, insiste el PSOE que cualquier iniciativa de Hazte Oír, "por más que sea se actúe bajo una única dirección letrada" debe ser coordinada y decidida por todas las partes unificadas. "Lo contrario es, sencillamente, anular el derecho de ejercer la acusación y la tutela judicial efectiva de las partes personadas porque si quien decide lo que decir, hacer o proponer como acusación es únicamente el primero que se personó en la causa, al resto se les burla el derecho constitucional de ejercer la acusación, vulnerando definitivamente su derecho a la tutela judicial efectiva", completa el escrito.