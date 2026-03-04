8M
Directo | Sánchez clausura el acto institucional del Día Internacional de las Mujeres
El Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres a cuatro días del día mundial
EFE
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este miércoles el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres en el Auditorio del Museo del Prado.
Un acto en el que el Ejecutivo reafirma su compromiso con la igualdad real y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.
- La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
- El Deportivo se opone a la marcha de Ismael Arilla al Real Zaragoza y se remite a su cláusula
- Un directivo de Amazon agradece el 'liderazgo de Sánchez' y Azcón califica los 18.000 nuevos millones como 'la mejor inversión en décadas en el país
- David Navarro se sentará en el banquillo del Real Zaragoza en Cádiz y gana enteros para quedarse hasta el final de la temporada
- Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
- Tras la renovación de Merritt Hempe, ¿cuántas jugadoras del Casademont Zaragoza tienen contrato para la próxima temporada?
- Las cuentas de la salvación del Real Zaragoza: Misión imposible
- Qué es Forestalia y quién es Fernando Samper: dos objetivos en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil
Aragón urge garantías al Ministerio de Educación para no abandonar programa de auxiliares de conversación
ITP Aero factura 1.882 millones en 2025, un 17% más, por el crecimiento de la aviación comercial y defensa
Diversión, adrenalina y relax: crucero con parada en islas privadas
Un proyecto de Norwegian Cruise Line