Podemos acusa a Sánchez de "electoralismo" en su posición ante EEUU y le pide ir "más allá del discurso" expulsando a los militares de Rota y Morón

Podemos desconfía del objetivo real de Pedro Sánchez en su enfrentamiento con Donald Trump y lo atribuyen más a una operación de marketing que a un plan real para plantar cara a EEUU. El partido de Ione Belarra ha dado la bienvenida al discurso del presidente de Gobierno, que ha denegado el uso de las bases estadounidenses en Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) para el conflicto de Irán, pero en privado admiten su escepticismo sobre sus declaraciones públicas. Acusan un interés "electoralista" del líder del socialista, al que el escenario internacional, donde confronta con Donald Trump, le resulta más favorable que la política doméstica, señalan en el partido morado. Reclaman "demostrar con hechos" el mensaje de Sánchez y "echar a los militares estadounidenses" de suelo español.

Así lo defendió la eurodiputada y candidata de Podemos a las generales, Irene Montero, que retó al Gobierno a ir más allá. "No a la guerra' significa aislar a Trump y convertir España en un refugio", señaló en redes en un mensaje, reclamando limitar el precio de la energía y los alimentos y "echar a EEUU de nuestras bases militares", además de "presentar un calendario de salida de la OTAN".

Los morados ven "insuficiente" la denegación de permisos para usar las bases, al considerar que en muchos de los supuestos EEUU no tiene que hacer solicitud previa de utilización. La principal "sospecha" de la formación es que, después de estas declaraciones públicas, "empecemos a conocer el papel de las bases en territorio español" en el conflicto de Irán.

Lo equiparan a la postura del Gobierno de España hacia Israel tras la ofensiva en Gaza: "No puede pasar como en ese caso, donde el Gobierno prohibió la venta de armas y dijo que había resuelto contratos y meses después de esa suspensión conocimos que seguía el tránsito de armas", advierten desde la formación morada, donde avanzan que seguirán presionando a Sánchez para que tome medidas, insistiendo en el cierre de las bases. "Si haces declaraciones pero luego no das más pasos, queda la duda de si lo dices como maniobra electoral", advierten.

En las últimas horas, Sánchez ha invocado en varias ocasiones el lema del 'no a la guerra' que ya empleó José Luis Rodríguez Zapatero ante la guerra de Irak en 2003, en los meses previos a las elecciones generales de 2004, que perdió José María Aznar frente al PSOE. Una consigna que Podemos reconoce como uno de los "mayores patrimonios democráticos" y el "ADN pacifista" de España, según palabras de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En rueda de prensa este martes, la diputada consideró este mensaje una "buena noticia", pero advirtió de que "eso se tiene que traducir en políticas concretas".

Noticias relacionadas

"No se puede decir 'no a la guerra' y mantener abiertas las bases de Rota y de Morón donde el propio Trump ha dicho que puede hacer lo que quiera", continuó la dirigente, que pidió "ser coherente y consecuente", advirtió. Belarra llegó a pedir cortar cualquier relación, comercial o diplomática, con EEUU: "Lo urgente -sostuvo- es no mantener ningún tipo de relación con un estado terrorista que está sembrando el horror tanto dentro de sus fronteras, con el ICE, como fuera", dijo, pidiendo "construir unas nuevas relaciones internacionales que miren a otros lugares".