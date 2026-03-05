Feijóo: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz"

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, volvió a contestar a Pedro Sánchez este jueves. "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz", afirmó en un acto organizado por el Grupo Popular en el Congreso con disidentes iraníes y de otras latitudes, con motivo del día internacional de la mujer, que tendrá lugar el próximo domingo. "Si no tienes respuesta frente a la tiranía, tu supuesto pacifismo es un aval a la tiranía", continuó el líder de la oposición, quien además reclamó una desescalada del conflicto, "contención" en el mismo y "volver a la mesa de negociación".

A la salida del acto, celebrado en la sala Constitucional de la Cámara Baja, y en el que Feijóo hizo una mención especial al ex líder del PP en Cataluña, Alejo Vidal Quadras, víctima de un atentado en Madrid en el año 2023 que se vincula al régimen iraní, el líder de los populares contestó así a si se refería a Donald Trump cuando reclamó esa contención: "Estamos pidiendo contención a las partes implicadas, y las mesas de negociación son el mejor lugar para tratar estos asuntos, pero es bueno dejar muy claro que como siempre, Sánchez miente. Lamento decirlo, pero también en política exterior, Sánchez miente".

En su intervención en el acto de marras había abundado en ese ataque al jefe del Ejecutivo: "No se puede pretender ser adalid internacional de nada y olvidarse de las iraníes masacradas por el régimen, y olvidarse de María Corina Machado, perseguida por la tiranía del chavismo", afirmó junto a la disidente iraní Masih Alinejad, invitada por su partido, y que previamente había sido presentada por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo.

Feijóo, de nuevo refiriéndose al presidente del Gobierno, afirmó que "para dar lecciones hay que estar en disposición de poder darlas", a lo que añadió: "No le reconozco a Sánchez ninguna superioridad moral para hablar de paz, ni de Estado de derecho ni mucho menos de patriotismo. Para tener autoridad moral hay que tener moral". Una afirmación que fue recibida con una estruendosa ovación de los presentes, la mayoría diputados del PP, aunque también estuvieron otras personalidades, como el exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y la que fuera líder de ese partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ambos marido y mujer y ahora fuertemente enfrentados a la dirección de Santiago Abascal.