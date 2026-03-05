Tribunales
El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de Valencia la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor
La jueza recoge en el auto que la Fiscalía no acusa en esta causa, que sentará en el banquillo a la exvicepresidenta y doce personas más por los presuntos delitos deprevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores a petición de Vox, Gobierna-te y el abogado de la joven que sufrió los abusos
La magistrada sustituta exige una fianza de 120.000 euros a los trece procesados
València
El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y doce cargos más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesus, después de que la sección cuarta de la Audiencia de València dictara el 24 de febrero un auto en el que ordenaba al juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, y otros trece acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según el auto dictado por la jueza sustituta, Ana Lillo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Real Zaragoza va último y tiene pie y medio en Primera RFEF con el quinto límite salarial más alto de Segunda
- El Zaragoza da por descartada la vía de JIM: los tres remates al palo para su regreso en menos de un año
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- Entrevista con Veronika Vorackova, jugadora del Casademont Zaragoza: 'Mariona Ortiz fue muy importante para mi fichaje
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- El dueño de Forestalia, un exfuncionario del Miteco, su mujer, un notario y dos testaferros: estos son los detenidos por la Guardia Civil tras los registros en Zaragoza y Madrid
- La tardía regeneración en el Real Zaragoza: Al Zaragoza lo defiende su gente
- La Guardia Civil solicita paralizar el clúster del Maestrazgo tras los registros en Forestalia