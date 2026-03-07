En Soria
Sánchez interviene en un mitin de campaña de las elecciones de Castilla y León
También intervendrán la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez
Redacción
Madrid
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en un acto de partido con motivo de las elecciones de Castilla y León y del Día de la Mujer de este 8 de marzo, en el que también intervienen la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.
- La crónica del Uni Girona-Casademont Zaragoza: estas chicas están bendecidas (78-81)
- El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyff Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
- La afición del Real Zaragoza vuelve a mostrar su rechazo a los rectores del club en la fachada principal de las oficinas
- El Real Zaragoza reacciona con David Navarro en Cádiz y se agarra a la vida (0-1)
- Cuánta lluvia ha caído esta noche en Zaragoza: una tromba de agua despierta a más de uno de madrugada
- Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)
- El antiguo Faustino de Zaragoza reabrirá sus puertas de la mano de un grupo hostelero altoaragonés
- Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista