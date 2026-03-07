Rosalía, Del Bosque o Serrat, los candidatos a senador si hubiera triunfado la idea de los padres de la Constitución

Durante cerca de cinco meses, los siete padres de la Constitución -aquellos hombres de tan distintas ideologías- elaboraron el primer borrado de la actual Carta Magna. De aquel texto, presentado en enero de 1978, quedaron pocas cosas sin limar, matizar, cambiar por completo o, directamente, eliminar. Una de estas últimas fue su idea de que el Senado se compusiera de parlamentarios designados por los parlamentos autonómicos y -atentos aquí- 20 senadores elegidos por el Congreso "de entre personas que hubieran prestado servicios eminentes en la vida cultural, política, económica o administrativa de España".

Aquella propuesta duró poco tiempo plasmada en el papel. El 17 de abril de aquel mismo año se publicó en el Boletín de las Cortes un nuevo texto, con algunos cambios ya incluidos. La mayoría de artículos relativos al Senado fueron suprimidos "dada la complejidad de la cuestión" y se emplazaron a un futuro debate. Sin embargo, esta idea nunca fue recuperada.

Hasta hoy. EL PERIÓDICO ha preguntado a los portavoces de todas las formaciones presentes en el Congreso a quiénes hubieran elegido para esa veintena de senadores. Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Verónica Martínez (Sumar) y Gabriel Rufián (ERC) se han lanzado a este ejercicio de imaginación en el que se les pedía nombrar tres o cuatro de las propuestas que llevarían al pleno del Congreso:

La portavoz del PP ha hecho una apuesta clara por las mujeres en su propuesta, cuatro de cuatro nombres, y todas ellas con dilatadas carreras profesionales. La primera elegida es Teresa Freixes (Lleida, 1950), catedrática en Derecho Constitucional que ha participado en la redacción de numerosos textos legislativos a nivel europeo y que estuvo muy implicada en la defensa de la unidad de España durante el 'procés'. Le sigue la aún presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, elegida por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020.

Muñoz completa su lista con la escritora y periodista Julia Navarro (Madrid, 1953); y la empresaria Alicia Koplowits (Madrid, 1952), que llegó a ser la cuarta fortuna más grande de España, según la revista Forbes.

Para qué elegir a cuatro personalidades cuando el Congreso tuvo, en potencia, la capacidad de escoger a 20 senadores. Así, López, portavoz del PSOE, ha escogido a figuras relevantes de todos los ámbitos. Para empezar, recuperaría a dos figuras fuentes del socialismo: a Jesús Eguiguren (Guipúzcoa, 1954), expresidente del Parlamento Vasco y exlíder del PSE; y a Rafael Escuredo (Estepa, 1944), que ocupó la Presidencia de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1984.

En el ámbito de la ciencia, elegiría a la directora del Centro Nacional de Investigaciones en Evolución Humana (CENIEH), María Martinón (Ourense, 1974). Y sorprende con tres nombres relacionados con la cultura: el del cantautor Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943), vinculado en su juventud al PSC; el de la creadora de Manolito Gafotas, Elvira Lindo (Cádiz, 1962); y el de la cantante Rozalén (Albacete, 1986). Por último, plantea también a la presentadora de TVE, Silvia Intxaurrondo (Vizcaya, 1979), y a la jugadora del Barça Alexia Putellas (Barcelona, 1994).

La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, tiene claro que aquellas personas que elegiría para formar parte del Senado tienen que tener un discurso político de izquierdas. Así, ha escogido a Alana Portero (Madrid, 1978), autora de La Mala Costumbre y activista por los derechos LGTBIQ+; a la periodista y escritora Olga Rodríguez (León, 1975), especializada en información internacional; al cómico Manu Sánchez (Sevilla, 1985), que esta misma semana dio buenas pruebas en una entrevista con Jordi Évole de su defensa de lo público; el activista Óscar Camps (Barcelona, 1963), fundador de Proactiva Open Arms; y al politólogo Ramón Maiz (Santa Cruz de Tenerife, 1953).

El portavoz de ERC en el Congreso parece haber buscado nombres navegando entre lo clásico y lo 'mainstream'. Su primera apuesta es Vicente del Bosque (Salamanca, 1950), que llevó a España a la victoria en el Mundial de Futbol de 2010. Pero, de ahí, se va hasta Rosalía (Barcelona, 1992), la cantante española más relevante del panorama actual, que levanta pasiones -positivas y negativas- allá a donde va y cuyas palabras son analizadas al detalle. Completa su listado con otras dos mujeres relacionadas con el audiovisual: la actriz Alba Flores (Madrid, 1986), que saltó al estrellato por las series Vis a vis y La casa de papel y acaba de recibir un premio Goya a la mejor canción original en el documental sobre su padre, Antonio Flores; y Alauda Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978) quien ganó un Goya a mejor dirección novel en 2022 por Cinco lobitos.