Dimite la concejal de Mujer de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista programado por el 8M

Lo que estaba previsto como un acto cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer terminó derivando en una controversia política en Collado Villalba. La concejal de Familia, Servicios Sociales, Mujer y CAID, Noelia Rosario Díaz Vaca (PP), interrumpió el sábado la representación del monólogo satírico 'Ser Mujer' durante su puesta en escena en el Teatro de la Casa de la Cultura.

La obra, interpretada por Susana Pastor y escrita y dirigida por Xavi Navarro, formaba parte de la programación municipal del 8M del municipio madrileño. Durante la función, la edil subió al escenario y anunció la suspensión del espectáculo. "Discúlpenme pero esta obra de teatro y este teatro acaba aquí. Lamento mucho todas las faltas de respeto que se han tenido", afirmó, según un vídeo difundido en redes sociales por PSOE y Más Madrid de Collado Villalba.

Críticas de la oposición

La interrupción provocó críticas inmediatas de los grupos de la oposición. El PSOE local calificó lo sucedido como un "acto de censura impropio" de una institución pública y señaló que interrumpir una actividad cultural por su contenido supone "una vulneración clara de la libertad de expresión".

Los socialistas defendieron además el valor del humor y de la cultura como herramientas para la reflexión social. "El arte, la cultura y el humor han sido siempre herramientas fundamentales para la reflexión social, para cuestionarnos y avanzar", señalaron en un comunicado.

Más Madrid también denunció lo ocurrido y pidió responsabilidades políticas. Su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, reclamó la dimisión inmediata de la edil en un mensaje en la red social X: "'Libertad' es una palabra que no significa absolutamente nada en boca de la derecha madrileña. Esta aprendiz de censora debería dimitir hoy mismo".

Por su parte, el portavoz de Más Madrid en Collado Villalba, Gonzalo Díaz, aseguró que se trataba de "un acto de censura que vulnera derechos fundamentales" y defendió una "cultura libre, feminista y democrática".

Disculpas de la concejal

Horas después de la polémica, Díaz Vaca publicó un mensaje en su cuenta oficial en X en el que reconocía que su actuación no había sido la adecuada. "Lamento lo ocurrido durante la representación teatral y pido disculpas por la forma en la que se desarrollaron los hechos. Mi reacción no fue la adecuada y soy consciente de que, como representante público, debo actuar siempre desde la serenidad y el respeto", escribió.

La edil añadió que su intención "en ningún momento fue limitar derechos, sino defender unos valores" que considera "fundamentales", aunque reiteró sus disculpas por la forma en que actuó.

La respuesta de la edil rebajaba el tono institucional del episodio, aunque no desactiva la controversia política generada en torno a un acto que, en principio, estaba concebido para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y terminó con el foco puesto en la interrupción de la función. E incluso, en la petición de dimisión por algunos de los usuarios. "Cuando un cargo público se equivoca debe plantearse dimitir", denuncia uno de los cibernautas. En esta línea, otro sostiene: "Vuelva a programar el monólogo de forma gratuita. Y dimita".

El Ayuntamiento confirma su dimisión

Finalmente, el Ayuntamiento de Collado Villalba ha confirmado este domingo la dimisión de la concejal tras el incidente ocurrido durante la representación teatral.

En un comunicado, el Consistorio señala que Díaz Vaca ha presentado su renuncia "con el objetivo de asumir la responsabilidad derivada de lo sucedido". El Ayuntamiento ha trasladado además su "respeto absoluto a la programación cultural y al trabajo de los profesionales de las artes escénicas".

El consistorio también ha lamentado "los perjuicios ocasionados a los actores, al equipo técnico y al director de la compañía teatral Xana Teatre" y ha anunciado que realizará las gestiones necesarias para que la obra 'Ser Mujer' pueda volver a programarse próximamente y los vecinos puedan disfrutarla "en las condiciones adecuadas".