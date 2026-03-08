Podemos
Irene Montero denuncia amenazas de muerte de un grupo neonazi y pide protección
Según ha informado la eurodiputada, se trata de una organización calificada de terrorista por el FBI
EFE
La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi, calificada de terrorista por el FBI, y ha pedido protección al Ministerio del Interior.
Montero ha recibido estas amenazas de muerte "en los últimos días", según han informado fuentes de Podemos, que explican que en dichas amenazas se señala el domicilio de la eurodiputada, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja.
Las amenazas de muerte parten de una organización de extrema derecha considerada terrorista por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, según ha informado la formación morada, que no ha detallado por el momento de qué grupo se trata.
Por estos hechos, Montero ha pedido al Ministerio de Interior que garantice su protección y la de su familia.
- El dueño de Forestalia pagó 443.531 euros de más a tres excargos del PAR por su consultora de renovables
- La Guardia Civil define al exdirector del Inaga como la 'figura central' de la 'presión' para facilitar la expansión de Forestalia
- La crónica del Andorra-Casademont Zaragoza: Plaza, bienvenido al caos (113-111)
- El 'otro' colegio de Natalia Chueca, un centro educativo concertado, católico y emblema de Zaragoza: 'Profesores implicados y formados
- David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: 'El león ha vuelto a rugir y tiene que seguir esa línea
- Late el corazón: la crónica del Cádiz-Real Zaragoza (0-1)
- Hugo Pinilla desoyó ofertas de España y del extranjero en enero para quedarse en el Real Zaragoza
- Rober, el rey león: las puntuaciones del Cádiz-Real Zaragoza