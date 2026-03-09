Feijóo acusa a Vox de estafar a sus votantes y de buscar el bloqueo en Castilla y León

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que "nadie puede entender que Vox estafe a sus votantes dando alegría al 'sanchismo'" y ha dado por hecho que, igual que ahora "bloquea" el gobierno de Extremadura porque hay elecciones en Castilla y León, hará lo mismo en este territorio porque luego serán las de Andalucía.

Durante un mitin organizado por el PP en el municipio segoviano de Riaza, Feijóo ha distinguido entre un PSOE que en Castilla y León se presenta "para ver si el PP no gana por mucho", el resto de partidos de izquierda que buscan ver "si alguno consigue un acta" y Vox, que lo hace para "bloquear el Gobierno de Castilla y León".

Noticias relacionadas

"¿Qué responsablidad es esta? ¿Con qué cara pide el voto para bloquear o para que no funcione el gobierno?", se ha preguntado Feijóo sobre Vox, al que ha responsabilizado que después de las elecciones en Extremadura antes de Navidad esa Comunidad siga sin gobierno en la segunda semana de marzo.