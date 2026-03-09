Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Relevo en Portugal

Felipe VI asiste en Lisboa a la toma de posesión del socialista Seguro tras imponerse a la ultraderecha

El nuevo jefe del Estado sucede a Marcelo Rebelo de Sousa en la presidencia del país vecino

La victoria llegó tras conformarse un cordón sanitario de varios partidos para arrinconar al radical Chega

De izquierda a derecha, el presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el presidente del Parlamento, Jose Pedro Aguiar Branco, y el nuevo jefe de Estado, António José Seguro, este lunes en Lisboa.

De izquierda a derecha, el presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa; el presidente del Parlamento, Jose Pedro Aguiar Branco, y el nuevo jefe de Estado, António José Seguro, este lunes en Lisboa. / JOSE SENA GOULAO / EFE

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid

"Va a ser un presidente grande, grande, y debe contar con el apoyo de todos los portugueses", ha dicho Marcelo Rebelo de Sousa, ya expresidente de ese país, sobre António José Seguro, su sucesor en el cargo. En tiempos de polarización, estas palabras, recogidas por la Agencia Efe, llaman la atención y ponen de manifiesto la alianza que se ha formado en el país vecino entre los partidos de Estado ante el auge de la ultraderecha, representada por el partido Chega (equivalente a Vox). Rebelo de Sousa es del conservador Partido Social-Demócrata (PSD) y Seguro, del Partido Socialista (PS), y este lunes han sido protagonistas del relevo en la jefatura del Estado portuguesa con testigos de países amigos como Felipe VI y los presidentes de Angola, João Lorenço; Cabo Verde, José Maria Neves; Mozambique, Daniel Chapo; Santo Tomé y Príncipe, Carlos Vila Nova; y de Timor Oriental, José Ramos-Horta.

Lisboa (Portugal), 09/03/2026.- Spanish King Felipe VI arrives for the swearing-in ceremony of Portuguese President Antonio Jose Seguro in Lisbon, Portugal, 09 March 2026. Antonio Jose Seguro, former secretary-general of the Portuguese Socialist Party, was elected President of the Republic in the second round of the presidential elections on 8 February 2026, receiving over 3.5 million votes,a record number,representing 66.84 percent of the votes cast, against Andre Ventura, president of Chega. (Elecciones, Lisboa) EFE/EPA/ANDRE KOSTERS

Felipe VI, este lunes en Lisboa, a su llegada a la Asamblea portuguesa. / ANDRE KOSTERS / EFE

Tras diez años en el cargo, Rebelo de Sousa (77 años) ha dado el relevo a Seguro (63), que ha llegado a la presidencia después de ser viceprimer ministro con António Guterres, secretario general de la ONU. El nuevo presidente de Portugal recibió en la segunda vuelta de las presidenciales el apoyo de dirigentes conservadores, como Aníbal Cavaco Silva (que fue primer ministro del PSD), para que lograra ganar al líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, de Chega. El cordón sanitario al político radical dio una victoria aplastante a Seguro: 66,83% de los votos (más de 3,5 millones de sufragios) frente a 33,17% (más de 1,7 millones).

"La relación entre Portugal y España ha demostrado que es posible construir convergencias duraderas cuando prevalece la voluntad de un destino compartido. Voluntad que aquí renuevo en nombre de Portugal", ha dicho Seguro en su discurso de toma de posesión mirando a Felipe VI. "Su presencia nos honra y refuerza los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen Portugal y España", ha afirmado. "Sé que ambos preferimos los caminos a las fronteras, sinergias que unan territorios, aproximan personas y transforman la vecindidad en una relación de amistad y cooperación", ha añadido.

Felipe VI ha trabado una relación personal profunda con Rebelo de Sousa, como mostró hace solo unos días en Madrid, donde le ofreció un último recibimiento en el Palacio Real para despedirle en el cargo de presidente. El jefe de Estado español quiso que su hija, la Princesa de Asturias, se estrenara en su primer acto en el extranjero visitando Lisboa, ciudad en la que este curso también vive la infanta Sofía, dentro del programa internacional de su expediente universitario.

