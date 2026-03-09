José Ángel Antelo, expresidente de Vox en Murcia, pasa al grupo mixto de la Asamblea regional, con Podemos e IU

José Ángel Antelo, expresidente de Vox en la Región de Murcia, ya está en el Grupo Mixto de la cámara autonómica. Los miembros de la Mesa de la Asamblea Regional, reunidos este lunes a las diez de la mañana, aceptaron la petición del Grupo Parlamentario Vox de expulsar a su hasta ahora portavoz parlamentario.

Según ha podido saber La Opinión de Murcia, la Mesa de la Cámara le da ahora al Grupo Mixto diez días para elaborar un nuevo reglamento de funcionamiento para el resto de legislatura. Es decir, deberán darse a sí mismos unas normas que ordenen los tiempos de intervención de cada uno, quién ostenta la Portavocía y cómo se reparten la asignación presupuestaria. Si no lo hacen, la Mesa de la Asamblea será la que elabore el reglamento.

Antelo, suspendido e inhabilitado por su partido, pasa a ocupar escaño en un grupo en el que también están María Marín, de Podemos, y José Luis Álvarez-Castellanos, de Izquierda Unida-Verdes. De hecho, fue el portavoz adjunto de Vox en el Hemiciclo, Rubén Martínez Alpañez, quien anunció la intención de su formación de enviar a Antelo "con los comunistas", después de que este denunciara públicamente a los de Abascal por haber "falsificado" su firma para comunicar a la Mesa el cambio de Portavocía.

Entonces, el órgano rector rechazó la petición porque esta no estaba razonada. En esta ocasión, Vox sí que había presentado un escrito dando cuenta de la reunión en la que se decidió la expulsión de su portavoz, así como el resultado de la votación. Fuera del grupo parlamentario, es Rubén Martínez Alpañez, como portavoz adjunto, quien asume el cargo de su excompañero.

En declaraciones a La Opinión, Antelo, que tras ser defenestrado se negó públicamente a entregar su acta de diputado, afirma que seguirá trabajando "por la Región y por España" desde el Grupo Mixto: "Siempre cumplo mi palabra, tenga el coste que tenga".

Por su parte, Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos, recordó que el Grupo Mixto ya tiene reglamento, puesto que son dos formaciones políticas distintas las que lo componen: Podemos e IU. En este sentido, recela de la necesidad de tener que crear uno nuevo por la llegada de Antelo.

No es la primera vez que el Grupo Mixto pasa por una situación como esta. La legislatura pasada, fueron tres los diputados que dejaron sus grupos para mudarse al Mixto. Fueron los casos de Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, de Ciudadanos; y de Pascual Salvador, de Vox.