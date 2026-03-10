Dimite el concejal del PSOE en Aranjuez que lanzó un vaso de café a un edil de Vox

El portavoz de Vox en la localidad madrileña de Aranjuez y concejal de Desarrollo Tecnológico e Informática, Transporte y Movilidad del Gobierno municipal, David Esteban Fernández, ha denunciado ante la Policía Nacional al concejal del PSOE José María Cermeño Terol por lanzarle un recipiente con café durante una sesión de las Comisiones Informativas celebrada el pasado mes de febrero. Según han trasladado fuentes del PSOE-M a Europa Press, Cermeño entregará este martes su acta de concejal tras reconocer "su comportamiento inadecuado".

El incidente se produjo mientras se debatía una propuesta presentada por el edil de Vox para reclamar al Ministerio de Transportes una auditoría completa de la infraestructura de la línea C-3, ante las incidencias que afectan al servicio en Aranjuez.

Durante el debate se produjo un enfrentamiento verbal entre varios concejales. Según se aprecia en un vídeo de la sesión y recoge la denuncia presentada en las dependencias de la Policía Nacional de Aranjuez, otro concejal socialista llamó "gilipollas" al portavoz de Vox y, a continuación, José María Cermeño le espetó "porque lo eres, además de fascista". Esteban Fernández respondió llamándole "vago" y, acto seguido, el edil del PSOE lanzó un recipiente con café en dirección a su rostro. El portavoz de Vox logró esquivarlo moviendo la cabeza, lo que llevó a varios de los presentes a levantarse para mediar en el altercado.

En la denuncia, Vox pide que se investiguen posibles delitos de atentado contra la autoridad, tentativa de lesiones, falta de respeto a la autoridad, delito de odio y desorden público. La formación sostiene que la comisión quedó interrumpida como consecuencia de los hechos y enmarca lo ocurrido en un clima de creciente crispación dentro de los órganos municipales.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista de Aranjuez ha negado la versión ofrecida por Vox y sostiene que los hechos relatados por Esteban Fernández "son falsos". El PSOE afirma que fue el portavoz de Vox quien insultó gravemente a varios miembros de su grupo y que llegó incluso a amenazar de muerte en dos ocasiones a uno de sus concejales.

Los socialistas añaden que, si se les requiere, presentarán testigos sobre lo sucedido en aquella sesión. Además, acusan a Esteban Fernández de mantener de forma reiterada una actitud de insultos, descalificaciones, amenazas, ofensas y actitudes machistas hacia miembros de su grupo en plenos y comisiones, “con la connivencia del alcalde de Aranjuez, Miguel Gómez”.

En su comunicado, el PSOE vincula también esta denuncia con un intento de desviar la atención sobre el presunto fraccionamiento de contratos que atribuye a Esteban Fernández y que, según sostiene, ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía. Los socialistas reclaman además al alcalde y al Partido Popular que aclaren si respaldan la denuncia presentada por su socio de Gobierno.

La dimisión anunciada por Cermeño añade un nuevo elemento a la crisis abierta en el Ayuntamiento de Aranjuez, donde Vox y PSOE mantienen el choque por las consecuencias políticas del altercado.