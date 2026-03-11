Aznar, sobre la guerra en Irán: "No me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez"

Ha habido que poner más sillas ante la expectación que ha suscitado este miércoles la presencia del expresidente del Gobierno José María Aznar en la primera sesión de Forinvest, que se celebra en Feria Valencia. El presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) se ha pronunciado sin tapujos sobre asuntos de actualidad como la guerra de Irán, la posición del Gobierno de España en el conflicto, el papel de Europa o la situación de los empresarios españoles.

El que fuera presidente de España entre 1996 y 2004 ha participado en el evento con un encuentro titulado 'Geoestrategia en el nuevo desorden mundial', en el que ha asegurado que "Trump es un presidente populista. Es un populista de la derecha, pero populista. Y a mí no me gustan ni los populistas de la derecha, ni los de la izquierda. Entonces, no me gusta Trump, pero tampoco me gusta Sánchez", ha dicho Aznar respecto a la posición del Gobierno de España en la guerra de Irán. Y ha añadido: "Tampoco me gusta Abascal".

Sobre la postura de España ante el conflicto en Oriente Medio, ha asegurado que "yo pongo muy en valor lo que significa la relación entre aliados. Ser aliados significa tener obligaciones y responsabilidades comunes, en las cuales puedes demandar que te ayuden, pero cuando ellos necesitan ayuda, se la das", ha explicado.

Aznar ha sido más concreto: "Nosotros hubo tiempo en que, cuando soportábamos y sufrimos unos atentados terroristas muy graves, pedimos ayuda a nuestros aliados. Hubo quien nos la dio, Estados Unidos, y cuando ellos nos pidieron ayuda, correspondimos", ha dicho en alusión a la célebre 'foto de las Azores', tomada en 2003, en la que aparecía junto a George W. Bush y Tony Blair para respaldar la invasión de Irak.

El expresidente del Gobierno ha añadido que "lo que se está produciendo es un intento de reordenar el mapa político en Oriente Medio, en el cual hay un régimen terrorista, que ha exportado el terror por todo Oriente Medio". Por ello, ha defendido que "está más que justificado que se intente cambiar un régimen que altera completamente las reglas internacionales, que no las respeta y que constituye una amenaza para la estabilidad, para la paz y para la seguridad mundial. Y un país como España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos".

"Un país como España debería estar al lado de sus aliados y no al lado de nuestros enemigos" José María Aznar

Aznar se ha referido también al papel de Europa en la geopolítica actual. "En Europa Hemos hecho una política energética demencial que nos ha hecho dependientes del extranjero, fundamentalmente de los rusos. Hemos hecho una política climática absolutamente imposible, que ha expulsado a decenas de miles de empresas de Europa. Hemos aprobado normas para la competitividad en Europa que hacían que las empresas no fueran competitivas. Eso es absolutamente disparatado. Hemos perdido toda nuestra influencia en seguridad y defensa y ahora intentamos recuperar y hemos perdido la revolución tecnológica", ha lamentado.

El presidente de FAES ha expuesto su opinión, también, sobre el tejido empresarial español. Quizás con los términos despectivos con los que se refirió recientemente la diputada de Podemos Ione Belarra sobre el presidente de Mercadona, Juan Roig, en la cabeza, Aznar ha criticado que "si les digo que son una pandilla de mangantes, entonces es difícil que haya más vocaciones empresariales. España necesita más empresarios, más inversión, mucho más músculo financiero, pero no insultando o con regulaciones que no tienen ningún sentido".

Noticias relacionadas

"España necesita más empresarios, más inversión, mucho más músculo financiero, pero no insultando o con regulaciones que no tienen ningún sentido" José María Aznar

Finalmente, Aznar ha defendido también que "Mercosur es un acuerdo muy importante, de 300 millones de habitantes. Igual que ellos pueden venir aquí, nosotros podemos ir allí", ha concluido.