La Comunidad de Madrid rinde homenaje con contención a las víctimas del 11M en el 22º aniversario del atentado

Cuando se cumplen 22 años del 11-M, el mayor atentado de la historia de España y el mayor zarpazo que el terrorismo ha asestado a una ciudad y una región como Madrid, a menudo sacudida por el terrorismo en las últimas décadas, la Comunidad de Madrid ha rendido a primera hora de este miécoles un contenido homenaje a las 193 víctimas de aquella tragedia.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, recién llegada de su viaje de tres días a Nueva York, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han presidido la tradicional ofrenda de una corona de laurel, con cintas con las banderas de España, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid, que han depositado junto a la placa que en la fachada de la Real Casa de Correos, la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, recuerda a los fallecidos y el "ejemplar comportamiento" del pueblo de Madrid.

Se trata del primero de los homenajes de recuerdo que se sucederán a lo largo de todo el día, entre los que también habrá un recuerdo en la propia estación de Atocha, un homenaje en el Bosque de El Recuerdo del Parque de El Retiro y actos de memoria en otros puntos en los que estallaron las bombas de los yihadistas, la calle Téllez, Santa Eugenia y El Pozo, además de en otras localidades de la región.

Junto a Ayuso y Almeida, bajo la placa en memoria de las víctimas han estado los presidentes de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, Marisol Pérez. Al homenaje han acudido el presidente del Senado, Pedro Rollán, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, el Consejo de Gobierno de la Comunidad en pleno, los portavoces de todos los grupos políticos de la Asamblea de Madrid, además de varios diputados, y los portavoces de los grupos del Ayuntamiento. También los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, representantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía Municipal de Madrid y de los servicios de Emergencia. Unas pocas decenas de personas lo han seguido desde fuera del recinto vallado en torno a la Real Casa de Correos.

Comenzado con el tañido de las campanas de la Puerta del Sol y otras iglesias madrileñas a las nueve de la mañana durante dos minutos, tras lo cual músicos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid han interpretado el 'Adagio para cuerda' de Samuel Barber. Tras la ofrenda, se ha reproducido el himno de España desde unos altavoces situados en el balcón principal de la Real Casa de Correos.

No ha habido palabras en un acto en el que ha primado la solemnidad. Solo en las declaraciones ante los medios de comunicación previas o posteriores al acto algunos representantes políticos han elevado el diapasón, menos que en circunstancias habituales en la polítcia madrileña.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado que es un "deber moral" recordar aquella tragedia. "Está en nuestro recuerdo, en nuestro corazón, en nuestra memoria", ha señalado. "Esta ciudad a pesar de todas las tragedias y dramas, siempre tendrá la fuerza moral y la capacidad suficiente para salir adelante, incluso en las situaciones peores o más adversas que podamos imaginar".