Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muertos María de HuervaAtlético CariñenaDashcam AlfajarínFarmavázquezCasademont ZaragozaAzcón Forestalia
instagramlinkedin

Recurso de amparo

El Constitucional ampara al PSOE y establece que Ayuso vulneró derechos políticos al suprimir la posibilidad de enmiendas a la ley de Telemadrid

El Pleno saca adelante la ponencia del presidente Conde-Pumpido con el voto en contra de los magistrados conservadores

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso / EP

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional ha aprobado la ponencia elaborada por el presidente de este órgano, Cándido Conde-Pumpido, y ha otorgado amparo al PSOE en la Asamblea de Madrid en relación con el procedimiento parlamentario que se utilizó para regular la elección de los cargos directivos en Telemadrid. Considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso vulneró derechos políticos.

Así, y con el voto en contra de cinco magistrados del ala más conservadora del órgano, el Constitucional se refiere al acuerdo de la Mesa y el pleno de la Asamblea de Madrid, que tramitó este asunto por el procedimiento de lectura única.

La sentencia señala que la facultad de propuesta al Pleno de la Asamblea de la tramitación en lectura única de un proyecto o proposición de ley, que el Reglamento de la Cámara atribuye a la Mesa, tiene, entre otras finalidades, que sea ésta la que compruebe la concurrencia de los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales que permiten proceder a la tramitación de una iniciativa parlamentaria por un determinado procedimiento.

Las decisiones de tramitación por lectura única se conforman como un acto complejo en el que se produce la concurrencia de dos voluntades. Sin la propuesta de la Mesa, el Pleno no puede adoptar decisión alguna por lo que aquella es condición necesaria para que se pueda adoptar esta.

Noticias relacionadas

Sin efectos

No obstante, el tribunal de garantías no realiza ningún pronunciamiento ni deduce efecto alguno de su fallo sobre la constitucionalidad de la Ley finalmente aprobada, ni tampoco del Reglamento de la Cámara, que ya ha sido modificado por la propia Asamblea. La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y José María Macías.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
  2. El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
  3. El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
  4. El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
  5. Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
  6. Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
  7. La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
  8. La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Hacienda traslada al juez del caso Koldo irregularidades en los contratos de Adif con incrementos de precio y juicios de valor

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Ghost of Yōtei Legends: todo sobre el nuevo modo cooperativo del juego de Sucker Punch

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Clavijo presume de estabilidad y apuesta por lograr "grandes acuerdos" como antídoto a los populismos

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita

Dos personas mueren por inhalación de gas en una urbanización de Zaragoza entre María de Huerva y Botorrita

Graus contará con la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para emergencias sanitarias

Graus contará con la primera helisuperficie H24 de la Ribagorza para emergencias sanitarias

El Gobierno de Natalia Chueca lanza el nuevo contrato de zonas verdes de Zaragoza, que "reforzará" la plantación de arbolado

El Gobierno de Natalia Chueca lanza el nuevo contrato de zonas verdes de Zaragoza, que "reforzará" la plantación de arbolado
Tracking Pixel Contents