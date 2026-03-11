Justicia
Bolaños afirma que las principales quejas por problemas en los nuevos juzgados proceden de las comunidades con competencias en Justicia
El Gobierno convoca una oposición "histórica" de 575 plazas al anunciar la creación de 200 nuevos puestos de fiscal que se suman a la oferta para nuevos jueces
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha restado importancia a las quejas que desde los tribunales superiores de justicia, decanatos y colegios de abogados están llegando sobre la puesta en marcha de la nueva organización judicial, los tribunales de instancia.
Desde estas instancias se han mandado informes al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que hablan desde la dificultad de trabajar con "equipos flotantes" de funcionarios, la existencia de sedes dispersas que dificultan la prestación de los servicios comunes en los que deben apoyarse ahora los jueces e incidencias informáticas que dificultan la labor del día a día, pero Bolaños dice que son cuestiones "menores" que se resolverán en las próximas semanas. Afirma además que las principales quejas llegan desde comunidades que tienen transferidas las competencias de justicia, como son las de Madrid o Andalucía.
Así lo ha manifestado durante una comparecencia pública ante los medios de comunicación convocada este miércoles tras un encuentro con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, en la que ha anunciado la creación "histórica" de 200 nuevas plazas de fiscales que son posibles precisamente por la entrada en vigor de esta nueva forma de organización judicial.
Tras la entrada en vigor de la ley de Eficiencia el pasado 2 de enero quedaron atrás los órganos judiciales tal y como los conocíamos, con un juez titular al frente, un letrado asignado y un grupo de funcionarios a su servicio y comenzaron a funcionar los tribunales de instancia, que agrupan a varios magistrados con unos servicios comunes a compartir.
Suscríbete para seguir leyendo
- El despilfarro histórico del Real Zaragoza y la profecía de Lalo Arantegui
- El entrenador aragonés Diego Serrano se incorporará al Real Zaragoza
- El restaurante de un parque de Zaragoza anuncia su cierre definitivo: 'Motivos ajenos a nuestra gestión
- El aviso a navegantes de David Navarro, técnico del Real Zaragoza: subirse al tren o bajarse del barco
- Un grupo automovilístico italiano abrirá en Zaragoza su primer centro de operaciones en España
- Así queda la clasificación tras la goleada del Almería a la Cultural: el Real Zaragoza se acerca a una vigésima plaza que no alcanza desde hace más de 5 meses
- La Guardia Civil apunta a reuniones 'casi semanales' entre el exdirector del Inaga y el dueño de Forestalia
- La Guardia Civil detiene a tres personas por un intento de secuestro en Ejea de los Caballeros