Guardiola apremia un acuerdo con Vox para formar gobierno "cuanto antes" y dar estabilidad a Extremadura

María Guardiola ha vuelto a meter presión sobre la negociación para formar Ejecutivo en Extremadura. La presidenta de la Junta en funciones reclamó este pasado miércoles un acuerdo "cuanto antes" con el objetivo de dar "estabilidad" a la comunidad y negó que exista ya un pacto cerrado con Vox.

Guardiola niega un pacto ya cerrado

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, insistió en Madrid en la necesidad de cerrar la formación de gobierno en la comunidad "cuanto antes". Lo hizo apenas unos días después de la investidura fallida en la Asamblea y en un momento en el que el foco político sigue puesto en las conversaciones entre el PP y Vox.

A preguntas de los medios durante su asistencia a la Gala de "Las Top 100 Mujeres Líderes", Guardiola rechazó de plano que el acuerdo con Vox esté hecho desde hace días. "Si hubiera estado un acuerdo cerrado no me presento a una investidura fallida", afirmó. Con esa frase, la dirigente popular trató de desmontar la idea de que las negociaciones estén resueltas y de subrayar que el bloqueo sigue abierto. En paralelo, defendió que mantiene su disposición a seguir trabajando para alcanzar la gobernabilidad en la región.

"Quiero hacerlo en silencio"

Guardiola sostuvo que ha puesto "todo" de su parte para intentar sacar adelante un acuerdo. Al mismo tiempo, explicó que quiere mantener la discreción en una fase que considera decisiva para el futuro inmediato de la comunidad autónoma. "En eso estamos trabajando. Quiero hacerlo en silencio por el bien de Extremadura y de los extremeños, y espero que sea cuanto antes", señaló la presidenta en funciones.

La apelación al "silencio" encaja con la estrategia que el PP extremeño ha defendido en los últimos días: rebajar el ruido público mientras continúan los contactos. No obstante, el mensaje político de fondo es claro: la dirección popular quiere transmitir que el tiempo juega en contra de la estabilidad institucional y que el desbloqueo no debería demorarse.

Vista general del escenario de Las Top 100 Mujeres Líderes, en una gala en la que participó María Guardiola. / El Periódico Extremadura

Presión sobre el calendario político

Durante su comparecencia, Guardiola dejó además una frase que resume el nivel de urgencia con el que plantea la negociación. Preguntada por cuándo cree que podría producirse un entendimiento con Vox, respondió: "Yo cuanto antes es mañana mejor que pasado y al siguiente mejor que el día anterior".

La declaración no fija una fecha concreta, pero sí evidencia que el PP extremeño intenta acelerar un pacto que permita encauzar la legislatura. En una comunidad como Extremadura, pendiente de la formación de su nuevo Ejecutivo, el retraso prolonga la interinidad y añade incertidumbre política.

Guardiola fue incluso más allá al reconocer que, a su juicio, la gobernabilidad debería haberse cerrado ya. "Para mí tenía que haber sido hace mucho", manifestó.

Extremadura, pendiente del desenlace

La presidenta en funciones sitúa así toda la presión sobre una negociación que sigue sin desenlace oficial. Su mensaje combina dos ideas: por un lado, niega que haya un acuerdo atado; por otro, insiste en que el objetivo sigue siendo formar gobierno lo antes posible.

En términos políticos, esa posición busca reforzar la imagen de que el PP mantiene abierta la vía del acuerdo sin renunciar al relato de la responsabilidad institucional. El argumento central de Guardiola es que Extremadura necesita un Ejecutivo estable y que esa estabilidad pasa por cerrar cuanto antes la etapa de conversaciones.

A falta de un anuncio formal, la situación sigue marcada por la prudencia. De momento, lo único explícito es el llamamiento de Guardiola a acelerar los tiempos y su insistencia en que seguirá trabajando, aunque sea lejos del foco público, para tratar de desbloquear la legislatura.