Elecciones autonómicas
Vox avanza que van a determinar las políticas en Castilla y León y reclamarán "plazos estrictos de cumplimiento"
Se reivindica como una “realidad consolidada” que “va a influir de manera determinante” en Castilla y León
"Hoy es el día de celebrar este resultado histórico y mañana será el día de ponernos a trabajar y de hacer valer todos vuestros votos", reflexionó Carlos Pollán, hasta ahora presidente de las Cortes en Castilla y León y candidato de Vox en estas elecciones autonómicas tras lograr 14 escaños, uno más que los que lograron hace cuatro años.
"Algunos tendrán prisa en repartirse los sillones. Nosotros tenemos prisa, pero por cambiar las cosas. Medida a medida, partida a partida y plazos para realizar esas medidas", afirmó Pollán, sin referencia a alguna a la necesidad de un pacto por parte del PP para garantizar la continuidad de Alfonso Fernández Mañueco. "Se confirma que Vox es una realidad consolidada", reinvidicó, y por ello "lo que ha quedado claro una vez más hoy es que Vox va a influir de una manera determinante en las políticas que se apliquen en Castilla y León a partir de hoy."
Una negociación que debe hacerse, dijo, "con garantías y con plazos estrictos de cumplimiento, como ya estamos haciendo en otras partes de España. No vamos a decepcionar a los más de 220.000 castellanos y leoneses que han confiado su voto en nosotros. Haremos valer cada uno de sus votos", dejó claro el candidato de Vox.
Al contrario que en otras ocasiones, el candidato de Vox hizo la valoración sobre la noche electoral sin el acompañamiento de ningún dirigente de la dirección nacional, como ocurrió en las pasadas citas en Extremadura y Aragón. La euforia también fue menor que la que se veía en las dos citas autonómicas anteriores donde la formación de Abascal duplicó los resultados y pese a que ahora han "roto el techo mayor de Vox hasta ahora en España". Es más, "en primer lugar", quiso "felicitar a Mañueco por ser la fuerza más votada en estas elecciones".
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