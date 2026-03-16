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Violencia machista

Detenido un concejal de Compromís en Altea por abofetear y causar lesiones a su pareja

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

EFE

Alicante

El concejal de Servicios Jurídicos, Contratación y Patrimonio del Ayuntamiento de Altea (Alicante), Rafael Ramón Mompó, de Compromís, ha sido detenido este domingo por la noche por, supuestamente, abofetear y causar lesiones no graves a su pareja, han confirmado a EFE fuentes del caso.

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