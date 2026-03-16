ERC reclama reforzar el escudo social ante la guerra de Irán: cambios en el IRPF y suspensión permanente de desahucios

Los gobiernos de todo el mundo debaten qué respuestas dar a las consecuencias económicas que ya está teniendo la guerra que Estados Unidos e Israel han declarado a Irán y que mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del crudo mundial. Este lunes ERC ha enviado un documento al Gobierno de Sánchez con varias propuestas que tienen un denominador común: "reforzar" el escudo social para proteger a los ciudadanos, especialmente, a los más vulnerables.

La parte más sustanciosa del documento es la reforma fiscal que plantea. Por ejemplo, propone reducir el IRPF a las rentas bajas -no especifica el tramo- con el objetivo de que no pierdan capacidad adquisitiva y se pueda "mantener la justicia social". Por el contrario, reclama subir el IRPF a las rentas del trabajo más altas a partir de los 300.000 euros. No hay ninguna memoria económica que recoja qué impacto tendría para las arcas públicas.

Una de las primeras consecuencias que ha dejado el conflicto es la subida del precio de la energía. Es por eso que los republicanos quieren que se cree un "impuesto especial" para aquellas empresas energéticas que "aumenten los beneficios" aprovechando la inflación de precios que genera la guerra. Además, plantea aplicar un IVA reducido del 10% al gasóleo profesional, agrícola, ganadero y forestal, así como al gasóleo utilizable en todos los usos profesionales en las explotaciones.

El documento de los republicanos también recoge algunas cuestiones relativas al control de precios para intentar "contener la inflación, evitar abusos en los márgenes empresariales y proteger la actividad económica". Por ejemplo, plantea limitar al 0% la subida del Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) mientras "se prolongue el episodio de alta inflación". También se reclama recuperar las bonificaciones del transporte público para este 2026.

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Las propuestas de los republicanos también buscan un impacto directo en la vivienda. Se propone una "prórroga extraordinaria de hasta dos años de todos los contratos de arrendamiento que finalicen durante el 2026 y el 2027. Además, se exigen "la suspensión permanente de los desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional"; la prohibición de cortar suministros básicos (agua, electricidad y gas) en hogares con dificultades y prorrogar el bono social eléctrico con descuentos de hasta el 60%.

El grupo republicano en el Congreso plantea otras medidas relativas a empresas y autónomos. Su propuesta es que las compañías que reciban ayudas públicas tengan prohibido hacer despidos y que, para los autónomos con ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), haya una cuota reducida, y no la que tienen actualmente. "Con estas propuestas ERC busca proteger a las familias, garantizar la actividad económica y reforzar la justicia social en un contexto de fuerte presión sobre los precios", han alegado a través de un comunicado.

Salario mínimo propio

Al margen de las peticiones derivadas de la guerra de Irán, este lunes ERC ha presentado una declaración conjunta con EH Bildu y el BNG para reclamar que sus respectivas autonomías tengan salarios mínimos propios, y no el SMI que se fija para el conjunto de España. Su argumento es que las respectivas "naciones" deben tener el derecho de poder adaptar la cuantía de los salarios mínimos a las "diferentes realidades".

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ERC lleva años reclamando este asunto. La última fue en mayo de 2025, cuando lanzó la campaña 'En Cataluña, sueldos europeos'. Así, si entonces el salario mínimo en España estaba en los 1.184 euros, los republicanos reclamaron que en Cataluña se eleve hasta los 1.420 euros. Su argumento es que aquí el coste de la vida es más elevado por lo que, en consecuencia, el SMI también debería serlo.