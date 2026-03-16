La jueza de la dana prorroga la causa por las 230 víctimas mortales hasta octubre de 2026

La magistrada de la dana, la titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, acuerda prorrogar 6 meses más el plazo de instrucción de la causa en la que investiga la gestión de la dana, a partir del próximo 30 de abril, debido a la cantidad de diligencias de investigación que restan aún por practicar. La instrucción se alarga hasta el segundo aniversario de la dana, el próximo 30 de octubre de 2026.

La magistrada alega seis motivos para justificar esta nueva prórroga. "En el presente momento, resta por oír a perjudicados. En dichas audiencias frecuentemente se aluden a otras personas que tienen la misma condición de perjudicados, a quienes igualmente se les oye si esa es su voluntad, así como a testigos que no habrían sido inicialmente llamados, dado que se ignoraban sus datos". Por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja han pasado alrededor de 500 personas para testificar, entre familiares de víctimas y testigos de la gestión de la emergencia.

De hecho, la magistrada señala que "queda por oír a testigos y peritos cuya declaración ya ha sido acordada, y tras la práctica de dichas declaraciones puede resultar la necesidad de practicar otras diligencias". Unos testigos y peritos que rondan el centenar de declaraciones. Y, añade, "lo mismo sucede con los informes y oficios pendientes de recibir, a la vista de los cuales puede ser procedente acordar la práctica de más diligencias o interesar aclaraciones".

Igualmente, también queda por completar otras diligencias que pueden dar sorpresas, aunque el TSJCV haya decidido rechazar la exposición razonada respecto a Carlos Mazón. "También se acordó recuperar los mensajes de WhatsApp y Telegram del testigo José Manuel Cuenca (jefe de gabinete de Carlos Mazón), en relación con los contactos que autorizó, relacionados con la emergencia, y referentes al día 29 de octubre de 2024". Por ello, destaca la magistrada, "no es descartable que una eventual aportación de los mensajes al procedimiento, que ineludiblemente se producirá con posterioridad al vencimiento del plazo de instrucción, pueda fundar la necesaria práctica de algún tipo de prueba relacionada con los mismos, o en general, con la investigación de la causa".

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Y, finalmente, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra señala que "la causa es de gran complejidad y su objeto es de extrema gravedad, lo que ha exigido la práctica de un gran número de pruebas. Su finalización no es factible que tenga lugar en el tiempo que resta para el vencimiento del plazo de instrucción", que estaba previsto para el próximo 30 de abril.